Florencia Sugo Da Rosa, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció este miércoles a los 23 años después de atravesar una enfermedad oncológica diagnosticada en 2025. La noticia fue comunicada oficialmente por el equipo del artista, que pidió respeto para la familia.
Murió la hija del cantante Lucas Sugo tras atravesar una enfermedad oncológica
Florencia Sugo Da Rosa había recibido el diagnóstico en 2025 y durante los últimos meses realizó distintos tratamientos en Uruguay y Estados Unidos, donde también participó de ensayos clínicos.
La joven había realizado distintos tratamientos en Uruguay y en el exterior. Durante los últimos meses permaneció durante períodos prolongados en Estados Unidos, donde accedió a alternativas médicas y ensayos clínicos.
El comunicado del entorno
La confirmación de la muerte llegó horas después de que los representantes del cantante anunciaran la suspensión de tres presentaciones previstas para este fin de semana en Argentina, debido a la situación familiar.
“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron Diego Sorondo, manager y representante del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.
En el mismo comunicado, acompañaron a Lucas Sugo y a sus familiares y pidieron una oración por el descanso de Florencia.
“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluyeron.
Los shows que fueron reprogramados
Un día antes de que se conociera el fallecimiento, el equipo del músico había informado que sus próximos compromisos en Argentina serían reprogramados para que pudiera permanecer junto a sus seres queridos.
“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, habían señalado sus representantes.
Los recitales estaban programados para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, en Chaco, y para el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.
El tratamiento que atravesó Florencia
Florencia había recibido el diagnóstico de cáncer durante 2025. Desde entonces, Lucas Sugo había realizado cambios en su agenda laboral para acompañarla durante las distintas etapas del tratamiento.
En julio, mientras se encontraba en el aeropuerto de Boston, el cantante había contado que su hija comenzaría un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos.
“Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, había expresado entonces.
El artista también había compartido anteriormente algunos detalles sobre el proceso y agradecido las muestras de cariño que recibió la familia.
“Mi ídola es mi hija”
En una de sus últimas entrevistas, Lucas Sugo habló sobre la fortaleza que había demostrado Florencia durante su enfermedad y destacó especialmente su actitud.
“Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, había manifestado.
En aquella oportunidad, además, reconoció que la situación se había complicado: “Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia”.
El cantante también había pedido oraciones por la salud de su hija durante un concierto en Melo. Luego explicó que aquel pedido había surgido en uno de los momentos más difíciles que atravesó como padre.
Tras conocerse la muerte de Florencia, el entorno de Lucas Sugo solicitó respeto por la intimidad del cantante y de sus familiares.