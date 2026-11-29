El recuerdo de una amistad

Luciana Geuna recordó a Jorge Lanata y habló del dolor de no haberse despedido

En PH: Podemos Hablar, la periodista contó cómo empezó a trabajar con él a los 25 años, por qué postergó una visita y qué cambió en su relación con sus padres tras la muerte de su colega.