Luciana Geuna estaba en una reunión de trabajo en el Patio Bullrich cuando una mujer se acercó a su mesa. Trabajaba en el lugar donde Jorge Lanata estaba internado y le dijo, con lágrimas en los ojos: “Jorge se va a morir”. Geuna salió de la reunión, llamó a Andrea, expareja del periodista, e intentó verlo. Lanata murió tres días después.
Luciana Geuna recordó a Jorge Lanata y habló del dolor de no haberse despedido
En PH: Podemos Hablar, la periodista contó cómo empezó a trabajar con él a los 25 años, por qué postergó una visita y qué cambió en su relación con sus padres tras la muerte de su colega.
La periodista reconstruyó ese momento en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff. Contó que había postergado la visita durante el año previo a la internación porque esperaba que Lanata la cuestionara por una decisión que había tomado. Cuando quiso ir a verlo, ya internado, no pudo. “Para mí es de lejos como un dolor muy grande”, dijo.
De la primera entrevista a la producción de radio
Geuna llegó a Lanata a través de Reynaldo Sietecase. En una reunión de rosarinos se enteró de que el periodista buscaba a alguien para hacer investigación y se ofreció. Los nervios la descompusieron antes de llegar a la entrevista, pero la conversación se resolvió rápido. “Me dijo: ‘Empezás mañana’”, recordó.
Empezó a trabajar con Romina Manguel en investigaciones para el diario Perfil. Al mes, cuando se fue la productora ejecutiva de Lanata, él le ofreció el puesto. Geuna tenía 25 años y nunca había hecho radio. Pasó a coordinar un equipo en el que estaban, entre otros, Sietecase, Manguel y Norberto “Russo” Verea.
Después de varios años de trabajo, Geuna decidió dejar esa rutina porque quería ser madre. “No se puede hacer todo”, dijo al recordar el momento en que reorganizó su vida para dedicarles tiempo a sus hijos y seguir ejerciendo el periodismo.
Las charlas que Geuna extraña
“Él siempre funcionó conmigo como un papá”, contó. La cercanía continuó cuando dejaron de trabajar juntos. Entre los recuerdos que recuperó en el programa están las conversaciones junto al escritorio de Lanata, rodeado de relojes, cuadros y otros objetos personales. Allí él la escuchaba, le daba su opinión y, según recordó entre risas, ella a veces hacía poco caso a sus consejos.
Geuna contó que la muerte de Lanata fue la primera pérdida cercana que atravesó. La despedida que quedó pendiente también cambió su manera de vincularse con sus padres. Desde entonces, dijo, procura estar más presente y pasar más tiempo con ellos.