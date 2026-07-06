La eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas. También desató una inesperada controversia alrededor de Maná, la histórica banda mexicana que protagonizó el show del entretiempo y quedó en el centro de los comentarios por la canción elegida.
¿La mufa mexicana?: Maná quedó en el centro de la polémica tras su show en el entretiempo
La banda mexicana interpretó "El Rey" durante el descanso del partido ante Inglaterra y una de sus estrofas se volvió viral tras la derrota del Tri. En las redes sociales, miles de usuarios hablaron de una "mufa".
Mientras el Tri perdía el partido y buscaba la remontada en el complemento, el grupo interpretó una versión rockera de "El Rey", clásico de la música mexicana que rápidamente dio lugar a todo tipo de reacciones en las redes sociales.
El verso que se volvió viral
La polémica comenzó por el inicio de la canción. El verso "Yo sé bien que estoy afuera..." fue relacionado por muchos hinchas con la situación que atravesaba la selección mexicana, que en ese momento estaba en desventaja frente a Inglaterra.
Después de la derrota por 3-2, la frase comenzó a multiplicarse en X, Instagram y otras plataformas. Numerosos usuarios calificaron la elección del tema como una "mufa" y cuestionaron que se interpretara justo en un partido decisivo para las aspiraciones del equipo.
Entre los mensajes más compartidos aparecieron comentarios irónicos que señalaban que México "se cargó solo" con la elección del repertorio y que la letra parecía anticipar el desenlace del encuentro.
Entre la casualidad y las críticas
No todos coincidieron con esa interpretación. Otros usuarios recordaron que "El Rey" forma parte del repertorio habitual de Maná y es uno de los himnos más representativos de la música popular mexicana, por lo que consideraron que la coincidencia fue meramente circunstancial.
La discusión también reabrió el debate sobre los espectáculos musicales durante los partidos del Mundial. Algunos aficionados sostuvieron que este tipo de shows interrumpe la tensión deportiva, mientras que otros defendieron la propuesta como parte del crecimiento comercial del torneo.
Una noche con múltiples repercusiones
La clasificación inglesa terminó de alimentar los comentarios cuando Harry Kane convirtió el penal que selló el 3-2 definitivo. Desde ese momento, los videos del show comenzaron a circular masivamente junto a memes que vinculaban la letra de la canción con la eliminación del seleccionado mexicano.
El episodio convirtió a Maná en uno de los protagonistas inesperados de una jornada marcada por la despedida del Tri del Mundial 2026.