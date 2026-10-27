La periodista Marcela Coronel denunció penalmente a quien trabajaba desde hacía dos años con su familia, luego de descubrir videos en los que se vería a la mujer agrediendo física y verbalmente a su madre, Berta. La cuidadora recuperó la libertad después de que los estudios médicos no detectaran lesiones físicas en la víctima, aunque continúa imputada y la causa sigue bajo investigación.
Marcela Coronel descubrió en cámaras cómo la cuidadora maltrataba a su madre de 100 años
La periodista descubrió las agresiones al revisar las cámaras de seguridad de la casa de su madre, donde quedaron registrados golpes, empujones y amenazas de la cuidadora.
El caso salió a la luz cuando la hermana de Marcela Coronel encontró registros de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de Berta, quien recientemente cumplió 100 años. En las imágenes, según relató la periodista, se observan cachetazos, empujones y otros episodios de violencia, entre ellos cuando la cuidadora arroja a la mujer sobre la cama.
Coronel contó en declaraciones al ciclo de América TV que su hermana comenzó a enviar los archivos al chat familiar para alertar sobre lo que estaba sucediendo.
“Me empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, recordó.
Las amenazas que quedaron registradas
La periodista señaló que la agresora sabía que había cámaras de seguridad en la casa y que ella era una figura pública. Sin embargo, eso no habría impedido que continuara con las agresiones.
En los registros también se escuchan frases intimidantes dirigidas a Berta, como “Te voy a reventar la cabeza”, “Podrida en vida estás” y “Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos”.
Tras conocer el contenido de las grabaciones, Coronel decidió denunciar penalmente a la cuidadora.
La cuidadora recuperó la libertad
Pese a la denuncia, la mujer recuperó la libertad luego de que los estudios médicos realizados a Berta no detectaran lesiones físicas. La situación generó indignación en la periodista, quien expresó su deseo de que la mujer permanezca detenida.
“Todos los estudios dieron bien. No encontraron, aparentemente, por ahora, secuelas de los golpes”, manifestó.
De todos modos, aclaró que el proceso judicial continúa: “Ella sigue imputada y se sigue investigando”. Y fue contundente sobre lo que espera de la causa: “Yo quiero que esté presa”.
La vulnerabilidad de su madre
Coronel también descartó la posibilidad de mantener una conversación con la mujer denunciada. “No tengo nada de qué hablar con ella. Yo creo que los hechos hablan por sí solos”, sostuvo.
Además, explicó que su madre tiene una discapacidad y padece demencia senil agravada por la edad, una condición que actualmente le impide comprender plenamente lo que sucede a su alrededor y relatar los hechos.
“Mi mamá es una mujer discapacitada, tiene demencia senil agravada por la edad. Ahora está totalmente perdida”, afirmó.
La periodista remarcó que, aunque Berta no pueda explicar lo ocurrido, eso no significa que no experimente dolor ante una agresión. “Si le pegan, se da cuenta porque le duele. Si la pellizcás, le va a doler”, expresó.
Por último, cuestionó la conducta de quien estaba a cargo de cuidarla y subrayó la responsabilidad que implicaba atender a una persona en esas condiciones: “Ella sabía que estaba al cuidado de una persona totalmente vulnerable, que no se podía defender”.