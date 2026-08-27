La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo este lunes por la tarde cuando llegaba a su vivienda, ubicada en el centro de Quilmes. La propia panelista relató lo ocurrido durante una transmisión de streaming y explicó cómo logró advertir la presencia de los delincuentes antes de que pudieran concretar el asalto.
Video: motochorros intentaron robarle a Mariana Brey frente a su casa
La periodista relató cómo detectó a los delincuentes y logró escapar antes de que concretaran el asalto, que quedó registrado por cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió cerca de las 15:30, cuando Brey regresaba a su domicilio y debía volver a salir una hora más tarde para buscar a su hija. Según contó, dos motochorros la interceptaron luego de observarla cuando descendía de su camioneta, estacionada frente a su casa.
Cómo fue el intento de robo
De acuerdo con el relato de la periodista, uno de los delincuentes se acercó caminando mientras el segundo permaneció sobre una moto.
Brey consiguió advertir la situación a tiempo gracias al reflejo del pequeño espejo de su vehículo. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzó a correr y a pedir ayuda a los gritos.
Finalmente, los atacantes escaparon sin lograr concretar el robo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas frente al domicilio de la periodista.
Qué dijo sobre los delincuentes
Tras el episodio, Brey descartó que los delincuentes la hubieran elegido por ser una persona conocida de la televisión. Según su interpretación, se trató de un hecho delictivo al azar.
“No creo que le haya dado el tiempo —de reconocerla—, les debe dar lo mismo”, sostuvo durante su programa.
La periodista también reflexionó sobre el nivel de riesgo al que se exponen quienes cometen este tipo de delitos y consideró que muchas veces actúan sin medir las consecuencias.
“Cuando vos no le tenés valor a la vida, ni a la propia, porque también puede morir... mañana se cruza con uno que está armado y lo mata. Entonces no tiene valor la vida del otro y tampoco tiene valor la propia para esta gente que además se dedica a delinquir”, expresó.
Fuerte crítica
En otro tramo de su relato, Brey cuestionó la realidad social que, según planteó, hace que algunas personas se dediquen al delito como forma de vida.
“A nosotros nos cuesta pensarlo porque somos toda gente que trabaja, que se levanta temprano, que tiene uno, dos, tres o cinco trabajos, los que necesitás para llegar a fin de mes. Esta gente trabaja de esto, no se le ocurre laburar de otra cosa”, afirmó.
El episodio generó preocupación por la seguridad en la zona y volvió a poner en discusión la exposición cotidiana frente a este tipo de hechos.
Reflexión
Luego de atravesar el intento de robo, la periodista expresó su malestar por la situación y por la sensación de inseguridad que, según planteó, forma parte de la vida cotidiana.
“Es injusto vivir así, es muy injusto, es altamente injusto. La verdad es que a veces pienso que no sé dónde está la solución”, manifestó.
El hecho no pasó a mayores y los delincuentes huyeron sin llevarse pertenencias. La secuencia quedó registrada en imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas frente a la vivienda.