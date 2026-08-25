Emilia Attias habló sobre el final de su relación con el Turco Naim y explicó qué situaciones la llevaron a tomar la decisión de terminar el vínculo. La pareja estuvo junta durante dos décadas y confirmó su separación a mediados de 2024, después de un período marcado por rumores de crisis.
Emilia Attias reveló el motivo que la llevó a separarse del Turco Naim
Tras dos décadas juntos, la actriz explicó cómo fue el desgaste cotidiano, las diferencias que atravesaron y el papel que tuvo su hija al momento de tomar una decisión definitiva.
En una entrevista con Nacho Elizalde para el streaming Hispa, la actriz recordó cómo atravesó ese proceso y remarcó que la ruptura no fue una determinación repentina, sino el resultado de un desgaste que se extendió durante años.
Un proceso que llevó tiempo
Attias explicó que el final de la relación fue consecuencia de una situación que se fue desarrollando de manera progresiva. “Fue un proceso, ese día vino mucho después”, contó al recordar el momento en que finalmente decidió separarse.
La actriz reconoció que durante mucho tiempo intentó sostener el vínculo y encontrar una manera de superar las diferencias que habían surgido entre ambos.
“Vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. No lo estoy condenando por eso porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba, y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender”, explicó.
El desgaste
Según relató Attias, durante años priorizó la relación y esperó que determinadas situaciones pudieran modificarse. Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que ninguno de los dos lograba avanzar.
“Algo de eso sucedía, pero él estaba esperando que el momento pase. Le di mucho tiempo a eso y no soy una persona que se tome esas decisiones a la ligera”, sostuvo.
Y agregó: “Le di años. Le di prioridad, todo de mí hasta que logré entender que no había punto de avance para ninguno de los dos”.
La actriz planteó así que la separación fue el resultado de un proceso prolongado, en el que ambos tuvieron dificultades para comprender las necesidades del otro.
El papel de su hija
Uno de los aspectos que más influyó en la reflexión de Attias fue la situación familiar y el hecho de que su hija fuera testigo de la relación entre sus padres.
“Tenía una hija que nos estaba mirando”, expresó la actriz. Según explicó, la presencia de la nena no fue un motivo para permanecer en la pareja, sino justamente un factor que la llevó a cuestionarse qué ejemplo estaba transmitiendo.
“Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo”, señaló.
“No puedo mostrarle que esto es el amor”
Attias contó que no quería que su hija asociara el amor con una relación marcada por los conflictos y el distanciamiento.
“Dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor”, expresó durante la entrevista.
En ese sentido, describió el vínculo que atravesaban como una relación que “no era armónica” y en la que ambos continuaban eligiendo permanecer pese a las dificultades.
“Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es”, concluyó la actriz al explicar una de las razones que la llevaron a tomar la decisión.