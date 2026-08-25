La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a estar en el centro de la atención después de que circulara una fotografía en la que ambos aparecen juntos en Ámsterdam. La imagen fue difundida en televisión y reavivó las versiones sobre una posible reconciliación, luego de los rumores de una crisis entre ambos.
Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en Europa: qué se sabe
Una imagen tomada durante un paseo por Ámsterdam volvió a poner el foco sobre la pareja, después de las versiones sobre una crisis que habría comenzado a principios de julio.
La fotografía muestra al piloto y a la actriz abrazados mientras caminan por la ciudad. Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la imagen habría sido tomada durante el fin de semana en el que Colapinto participó de una carrera en Países Bajos.
La foto viral
La conductora mostró la imagen en América TV y aseguró que había recibido la fotografía recientemente. Según su relato, Maia Reficco habría viajado para encontrarse con Colapinto durante su estadía en Europa.
“Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, contó Latorre al referirse a la escena.
La aparición pública de ambos volvió a instalar la posibilidad de que hayan dejado atrás el distanciamiento que había trascendido semanas atrás.
La crisis de la pareja
Antes de que apareciera la nueva fotografía, habían circulado versiones sobre una posible separación a principios de julio. En ese momento, Latorre había hablado de una crisis en la relación y planteado dudas sobre los motivos del supuesto distanciamiento.
“Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno”, había señalado la conductora al referirse a la situación que atravesaban Colapinto y Reficco.
De acuerdo con lo que contó en aquel momento, una de las versiones apuntaba a un supuesto desencuentro entre la actriz y el entorno familiar del piloto.
La versión sobre el entorno de Colapinto
Latorre también mencionó una versión vinculada con la familia de Colapinto. Según relató, habría recibido información sobre un supuesto malestar de la madre del piloto con la actriz.
“A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa”, afirmó.
Sin embargo, la propia conductora aclaró que también había recibido comentarios positivos sobre Reficco y señaló: “Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor”.
Además, Latorre planteó una interpretación sobre las posibles dificultades que pueden surgir en las relaciones de deportistas cuando atraviesan etapas de crecimiento profesional.
Por el momento, la imagen difundida públicamente es el principal elemento que volvió a vincularlos, mientras que las versiones sobre una reconciliación surgieron a partir de la escena que ambos protagonizaron durante su encuentro en Europa.