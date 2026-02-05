Marixa Balli respondió a las críticas de Esteban Mirol

El anuncio de Marixa Balli sobre el cierre de su local de indumentaria en Flores, en el marco de la crisis del sector textil, derivó en un debate televisivo que terminó en un fuerte enfrentamiento con el periodista Esteban Mirol.
El periodista vinculó la actividad comercial de la empresaria con la informalidad y la respuesta no tardó en llegar. "Nunca tuve relación con lo que se me imputa", descargó Balli tras los cuestionamientos por el origen de su mercadería.
Balli había explicado su decisión en relación con el contexto económico y la caída del consumo. También mencionó declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre sus hábitos de compra, y el tema escaló rápidamente en los programas de espectáculos.
La réplica de Esteban Mirol comenzó con mensajes privados enviados a Ángel de Brito, que fueron leídos al aire en LAM (América TV). “Qué caradura Marixa Balli hablando del tema indumentaria”, escribió, y cuestionó el origen de la ropa y el nivel de precios.
Luego, ya en el estudio, Mirol amplió su postura con un eje en la informalidad y el costo de la indumentaria. En ese marco, comparó valores de productos en comercios locales con ofertas en aplicaciones y compras en el exterior.
El momento de mayor tensión llegó cuando Mirol vinculó a Balli con La Salada y con prácticas del comercio informal. En sus dichos, apuntó al funcionamiento del rubro, habló de impuestos, talleres clandestinos y responsabilizó a comerciantes por la relación precio-calidad.
Mirol sostuvo que el problema no se explica solo por medidas económicas y planteó que parte del cierre de locales responde a fallas de gestión y a una pérdida de confianza del consumidor, especialmente en sectores de menores ingresos.
Marixa Balli respondió públicamente y rechazó de manera tajante las acusaciones. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), afirmó que no mantiene vínculo con prácticas ilegales y sostuvo que “nunca tuvo relación” con los señalamientos mencionados.
La actriz y empresaria también defendió el funcionamiento formal de los puestos del predio, aseguró que hay contribuyentes registrados y recordó que, según su relato, fue investigada durante años por su actividad comercial sin que surgieran imputaciones.
En su descargo, Balli pidió que el debate se dé con información verificable y cuestionó que se la asocie a delitos. También sostuvo que su decisión comercial se enmarca en un contexto complejo para el sector y reclamó que no se la “meta en un título” ajeno.