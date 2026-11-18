Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de anunciar el final de su relación con Juan Manuel Ramírez. La hija del empresario Ricardo Fort comunicó la separación este miércoles a través de sus historias de Instagram y acompañó la noticia con una frase que generó repercusiones: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.
Marta Fort anunció su separación y su ex salió a responder: qué dijo sobre la ruptura
La hija de Ricardo Fort confirmó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez con un mensaje filoso en Instagram. El joven uruguayo contó que se enteró por las redes y dio su versión.
El mensaje sorprendió porque la pareja había oficializado su noviazgo hacía apenas dos meses. Sin embargo, la repercusión no terminó con la publicación de la influencer. Poco después, el joven uruguayo rompió el silencio y dio su propia versión de lo ocurrido, con algunos detalles que contrastaron con la interpretación que dejó el comunicado de su expareja.
La noticia se conoció este 18 de noviembre, cuando Fort publicó una placa sobre fondo negro para informar que ya no continuaba en pareja. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió al comienzo del mensaje.
Luego llegó la frase que concentró la atención en las redes sociales y en los programas de espectáculos. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, agregó, en una aparente referencia a las dificultades que habría generado su exposición pública dentro de la relación.
Para cerrar la publicación, la influencer etiquetó a la cuenta del ciclo Blender y dejó una pregunta: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”. La referencia remitió directamente al particular modo en que había comenzado su historia sentimental con Ramírez.
La respuesta de su ex
La reacción del joven llegó a través de Pochi, periodista de espectáculos y panelista de Puro Show (El Trece), quien contó que se comunicó con él después de conocer el anuncio.
Según relató al aire, Ramírez se mostró sorprendido por la publicación de Fort y aseguró que se había enterado de la separación a través de las propias historias de Instagram de la influencer.
“Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso”, fue el mensaje que le habría enviado a la panelista.
En esa conversación, el uruguayo también dio su explicación sobre el final del vínculo. Según transmitió Pochi, él sostuvo que había sido quien planteó la decisión de no continuar con la relación, debido a diferencias que habían surgido en la convivencia cotidiana.
“No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, habría explicado.
De esta manera, su versión presentó una diferencia respecto del sentido que podía interpretarse del comunicado de Fort. Mientras la influencer vinculó la exposición de su vida con las inseguridades, Ramírez aseguró que existían cuestiones personales que no lo hacían sentir cómodo.
El joven también quiso dejar en claro que nunca buscó aprovecharse de la popularidad ni de la situación económica de la familia Fort. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, expresó en los mensajes difundidos por Pochi.
Además, destacó el trato que recibió de parte del entorno familiar de su expareja y manifestó que prefería no profundizar públicamente sobre la intimidad del vínculo. “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, agregó.
Un romance televisado
La historia entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez había comenzado en junio, cuando la influencer participó de una particular búsqueda de pareja en Blender at Night, el programa conducido por José María Listorti.
En aquella oportunidad, la hija de Ricardo Fort había planteado una especie de casting para encontrar a alguien que la acompañara en un viaje. Entre los participantes apareció Ramírez, un joven uruguayo de 28 años que terminó convirtiéndose en su pareja.
El vínculo se hizo público en septiembre, cuando ambos regresaron al ciclo de streaming. Durante la charla, contaron que estaban conociéndose y que todavía no habían establecido una fecha de aniversario.
La situación cambió cuando Listorti y los integrantes del programa les preguntaron qué faltaba para formalizar el noviazgo. Ramírez tomó un micrófono y le preguntó directamente a Fort: “¿Querés ser mi novia?”. La respuesta fue afirmativa y la pareja selló el momento con un abrazo y un beso frente a las cámaras.
Desde entonces, la relación tuvo distintas apariciones públicas. Incluso, Fort había hablado de su novio durante su participación en MasterChef Celebrity, donde recordó con humor cómo había comenzado el romance.
La separación volvió a poner en escena aquel origen televisivo. Esta vez, sin embargo, el mismo espacio que había funcionado como punto de encuentro quedó mencionado en el mensaje con el que la influencer confirmó la ruptura.
Por ahora, ninguno de los dos brindó mayores precisiones sobre las diferencias que llevaron al final de la relación. Mientras Fort eligió comunicar la decisión con una frase contundente, Ramírez manifestó su sorpresa por la publicación y sostuvo que había planteado previamente que no quería continuar con el noviazgo.