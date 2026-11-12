12.ª edición

Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: la lista completa de ternas y nominados

APTRA reconocerá las producciones y figuras más destacadas de la televisión paga en 35 categorías. La ceremonia contará con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y se transmitirá por A24 desde las 21.00.