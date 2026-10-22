La radiofonía argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia se realizó en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. Guido Záffora y Paula Varela estuvieron al frente de la alfombra roja.
De María O’Donnell a Eduardo Feinmann: todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio
La ceremonia organizada por APTRA reunió a las principales figuras de la radio argentina, reconoció 32 categorías e incluyó homenajes a referentes históricos del medio.
La gala reconoció el trabajo de periodistas, conductores, columnistas y equipos de producción en 32 categorías. El momento más esperado llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de María O’Donnell, quien se mostró emocionada al agradecer la distinción y repasar su recorrido profesional.
María O’Donnell se llevó el Oro
Al recibir el máximo reconocimiento de la noche, O’Donnell recordó sus comienzos en el periodismo gráfico y su posterior llegada a la radio, un medio al que definió como su casa. También mencionó a Jorge Lanata como una de las personas que le abrió las puertas de la radiofonía.
“La palabra y el periodismo están muy maltratados, nosotros lo hacemos con amor y cuidado”, expresó su discurso. Además, destacó la importancia de construir una relación de confianza con el público a través de un periodismo que no necesite gritar ni recurrir a la confrontación permanente.
Los homenajes
La entrega también tuvo espacio para recordar a figuras destacadas de la radio y los medios argentinos. Julio Lagos recibió un homenaje por su trayectoria y por haberse mantenido como una voz reconocida a lo largo de los años.
Otro de los momentos emotivos estuvo dedicado a Ernestina Pais, cuya trayectoria fue recordada mediante una intervención de Gastón Pauls. La ceremonia también homenajeó a Chiche Gelblung, en reconocimiento a su influencia en distintas generaciones de periodistas.
Eduardo Feinmann presentó, además, un segmento dedicado a Oscar “El Negro” Oro, en el que se destacó su voz y su vínculo con la radiofonía argentina.
Todos los ganadores
- Martín Fierro de Oro: María O’Donnell.
- Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750).
- Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, FM La 100).
- Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (FM Los40).
- Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde, FM Pop).
- Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre).
- Mejor labor en producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10).
- Labor locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio).
- Programa periodístico matutino diario FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos).
- Programa periodístico vespertino diario FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play).
- Movilero: Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre).
- Programa agropecuario: La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental).
- Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello, Mitre).
- Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen).
- Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña, Splendid).
- Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti, AM La Red).
- Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana, AM 750).
- Labor locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre).
- Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).
- Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia).
- Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia).
- Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte (Nancy Pazos, Radio 10).
- Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos).
- Programa nocturno AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red).
- Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más, FM Urbana Play).
- Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental).
- Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play).
- Labor en musicalización: Delta Music Team (FM Delta).
- Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero, Delta).
- Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre).
- Programa periodístico vespertino diario AM: Pan y circo (Jonatan Viale, Rivadavia).
- Labor conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Radio Mitre).
- Labor conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910, Radio La Red).