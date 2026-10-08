Descargo

Maxi Ghione rompió el silencio tras su detención: “Tuve la peor semana de mi vida”

El actor habló nuevamente en sus redes sociales luego de recuperar la libertad tras permanecer tres días detenido en la Alcaidía de Rafaela. Se refirió a la situación que atravesó, pidió disculpas y reclamó la devolución de su teléfono y de las armas que fueron secuestradas durante el procedimiento.