Maxi Ghione publicó durante la noche del miércoles un nuevo video en sus redes sociales, en el que habló sobre la situación que derivó en su detención y se disculpó con las personas cercanas que, según expresó, sufrieron por lo ocurrido.
Maxi Ghione rompió el silencio tras su detención: “Tuve la peor semana de mi vida”
El actor habló nuevamente en sus redes sociales luego de recuperar la libertad tras permanecer tres días detenido en la Alcaidía de Rafaela. Se refirió a la situación que atravesó, pidió disculpas y reclamó la devolución de su teléfono y de las armas que fueron secuestradas durante el procedimiento.
“Quiero antes que nada pedir una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió porque me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, expresó el actor.
En su relato, Ghione mencionó distintas situaciones personales que atravesó durante los últimos días y señaló que se puso a disposición de la Justicia para que se realicen las evaluaciones que correspondan. También remarcó que, según su postura, lo ocurrido no implica que tenga una adicción.
“Me pongo a disposición para que me hagan lo que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto, pero mandé una cagada, una macana, que no quiere decir que sea adicto”, sostuvo.
El pedido por su teléfono y las armas
Durante el video, el actor también realizó un pedido dirigido al juez y a la fiscal que intervienen en el caso para recuperar su teléfono celular, al que definió como una herramienta necesaria para desarrollar su actividad laboral.
“Quiero pedirles encarecidamente que me devuelvan mi teléfono porque lo uso para trabajar y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler porque no tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”, manifestó.
Ghione también se refirió a las armas que fueron secuestradas durante el procedimiento realizado en su vivienda. Afirmó que es coleccionista y legítimo usuario de armas de uso civil y sostuvo que cuenta con la documentación correspondiente.
“Si no hay delito, las armas son mías, también se las pido por favor. No las quiero perder, son herencias familiares, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico, tiro con armas de fuego en el polígono”, expresó.
Además, mencionó su vínculo con el Tiro Federal de San Fernando y sostuvo que las armas tienen un valor particular para él.
Habló de su familia y de las críticas
En otro tramo del video, Ghione contó que habló durante varias horas con su hijo y que esa conversación le generó alivio. También señaló que aún tenía pendiente comunicarse con sus hermanas.
El actor agradeció además los mensajes de apoyo que recibió desde que tomó estado público su situación. “Nunca en mi vida imaginé que iba a leer tantos comentarios, miles y miles de comentarios, a favor mío y escritos con amor, con mucho amor”, manifestó.
También respondió a comentarios y versiones sobre su relación con alumnos y afirmó que quienes trabajaron con él pueden dar testimonio de su conducta como docente.
La situación judicial
Ghione había sido detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Lehmann, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia de un trabajador sexual. Posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de Rafaela, donde permaneció tres días, hasta recuperar la libertad el viernes.
El pasado 5 de octubre, en su primera aparición pública luego de recuperar la libertad, el actor había evitado profundizar sobre la investigación y había señalado que sería la Justicia la encargada de determinar lo ocurrido.
En ese momento había anticipado que realizaría un vivo para explicar lo sucedido y había expresado: “La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después, la verdad la va a decir la Justicia”.
En su nueva publicación, Ghione volvió a agradecer a su abogado defensor, Juan Manuel Lovaiza, y aseguró que espera que la situación se esclarezca para poder retomar su vida habitual. Sobre el final, agregó que lo ocurrido también tuvo consecuencias en su vida personal. “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”, expresó.