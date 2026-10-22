Mery del Cerro recordó con emoción el difícil momento de salud que atravesó hace un año, cuando tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un tumor de siete centímetros. La modelo compartió imágenes de aquellos días y publicó una reflexión sobre cómo cambió su manera de ver la vida después de aquella experiencia.
Mery del Cerro contó cómo fue la operación en la que le extirparon un tumor de siete centímetros
La modelo compartió imágenes de su internación y recordó los 40 días de incertidumbre que atravesó mientras esperaba los resultados médicos. Además, agradeció a los profesionales que la acompañaron durante ese difícil proceso.
La actriz contó que todo comenzó con un dolor de panza que terminó llevándola al quirófano. “A veces la vida te da un cimbronazo así. Y hoy exactamente se cumple un año de mi renacer”, escribió en sus redes sociales.
El dolor que la llevó al quirófano
En su publicación, la modelo recordó que el diagnóstico llegó de manera inesperada y que, en un primer momento, le costó comprender lo que estaba viviendo.
Tras la intervención, debió atravesar 40 días de incertidumbre mientras esperaba los resultados médicos. Durante ese período, según contó, tuvo muchas preguntas y no sabía con certeza qué podía suceder, aunque mantuvo la esperanza de que todo saldría bien.
Los profesionales que la atendieron le explicaron que se trataba de un caso poco habitual. Según relató, le dijeron que estudiarían su situación y que incluso presentarían el caso en congresos médicos porque nunca habían visto algo similar.
El agradecimiento
Del Cerro también recordó a las personas que estuvieron a su lado durante el proceso. Entre ellas, agradeció a los médicos que la atendieron y destacó especialmente a Viviana Saccone, quien le recomendó a una especialista.
La modelo estuvo acompañada por su esposo, Meme Bouquet, durante la internación. En las fotografías que publicó, volvió a mostrar parte de aquellos días que marcaron un antes y un después en su vida.
Aunque reconoció que todavía conserva algunas preguntas sobre lo que le ocurrió, aseguró que la experiencia produjo una transformación profunda en ella.
La reflexión
Al cumplirse 12 meses de la cirugía, la actriz compartió un mensaje centrado en la gratitud y en la importancia de disfrutar cada momento.
“¿Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da?”, expresó. También explicó que intenta vivir con intensidad y aprovechar las oportunidades, consciente de que no siempre se sabe cuánto tiempo se tiene por delante.
Para cerrar, dejó una recomendación para sus seguidores: “Hay que vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada”.