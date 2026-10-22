Hace un año

Mery del Cerro contó cómo fue la operación en la que le extirparon un tumor de siete centímetros

La modelo compartió imágenes de su internación y recordó los 40 días de incertidumbre que atravesó mientras esperaba los resultados médicos. Además, agradeció a los profesionales que la acompañaron durante ese difícil proceso.