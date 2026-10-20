Edgar Vivar, reconocido mundialmente por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del 8, atraviesa un problema de salud que lo obligará a alejarse temporalmente de los medios. A los 77 años, el actor confirmó que deberá someterse a una intervención para corregir una desviación en la columna vertebral, un procedimiento que requerirá varios meses de recuperación.
El Señor Barriga afrontará una compleja cirugía de columna y dejó listo su testamento
Según explicó en el programa mexicano Viva la alegría, la operación está prevista para junio y el reposo posterior se extendería durante aproximadamente seis meses. Ante este panorama, el artista también tomó decisiones personales relacionadas con su futuro y la organización de sus bienes.
Deberá operarse la columna
El actor explicó que la intervención responde a una desviación de la columna vertebral que necesita ser corregida. Aunque no brindó mayores detalles sobre el procedimiento, reconoció que la edad es un factor que influye en su situación.
“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, expresó.
Vivar señaló que la cirugía está prevista para junio y que deberá atravesar un período prolongado de recuperación. Por ese motivo, anticipó que tendrá que retirarse temporalmente de la actividad pública, aunque manifestó su deseo de volver a encontrarse con el público una vez superada esta etapa.
“Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea. Mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Y espero que me sigan viendo también ustedes”, comentó durante la entrevista.
El testamento
Ante la posibilidad de atravesar una operación compleja y una recuperación extensa, Vivar también habló sobre algunas decisiones que tomó en relación con su patrimonio.
El intérprete contó que decidió realizar un testamento y aclaró que no cuenta con muchas propiedades. La medida se enmarca en la necesidad de dejar organizados sus asuntos personales antes de ingresar al quirófano.
Sus declaraciones reflejaron que, además de prepararse para la intervención, busca anticiparse a distintos escenarios vinculados con su salud. Sin embargo, no dio detalles sobre el contenido del documento ni sobre cómo distribuirá sus bienes.
Su profesión antes de alcanzar la fama
Aunque el público lo identifica principalmente con sus personajes de El Chavo del 8, la trayectoria de Edgar Vivar comenzó lejos de los escenarios profesionales. Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió medicina y se especializó en ginecología.
En una entrevista con la revista TV Guía, el artista recordó que durante su etapa universitaria debía participar en una actividad artística y eligió el teatro, una disciplina que le interesaba desde la infancia.
Al explicar cómo convivían ambas vocaciones, destacó el vínculo entre la medicina y el arte: “Porque la medicina busca aliviar el dolor físico, y el arte el dolor del espíritu”.
Con el tiempo, su carrera en la televisión ocupó cada vez más espacio y le impidió continuar ejerciendo la profesión médica. No obstante, contó que un amigo suyo lo contactaba ocasionalmente cuando tenía una paciente a punto de dar a luz.
Según recordó, sus padres habían insistido en que se dedicara a la medicina, mientras que sus hermanos confiaron en su talento artístico y lo alentaron a seguir ese camino.
Finalmente, Vivar se convirtió en una de las figuras más reconocidas de El Chavo del 8. Sus interpretaciones del Señor Barriga, el dueño de la vecindad, y de Ñoño quedaron entre los personajes más recordados de la serie y le dieron reconocimiento internacional.