A seis meses del fallecimiento de Luis Brandoni, su esposa, Saula Benavente, lo recordó con una publicación en redes sociales en la que compartió imágenes de su historia juntos y una sorpresa especial: una carta manuscrita que le hizo llegar Robert De Niro para expresarle sus condolencias.
Qué dice la carta manuscrita que Robert De Niro le envió a la viuda de Luis Brandoni
Saula Benavente compartió el mensaje que recibió del actor estadounidense y recordó su historia de amor con el artista argentino, a casi medio año de su fallecimiento.
La mujer mostró el mensaje que el reconocido actor estadounidense le envió tras enterarse de la muerte de Brandoni. En el papel blanco, que llevaba el nombre de De Niro en el centro, el artista se disculpó por la demora en hacerle llegar sus palabras de apoyo.
El mensaje de Robert De Niro
La carta estuvo acompañada por unas breves pero sentidas palabras de condolencia. “¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia”, escribió De Niro, en referencia a él y a sus seres queridos.
Además, el actor agregó una frase para disculparse por no haber enviado el mensaje antes: “¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!”.
El gesto cobró un significado especial por el vínculo que unía a ambos artistas. Brandoni y De Niro mantuvieron una amistad de más de cuatro décadas, que comenzó en Nueva York en 1986 y continuó a lo largo de sus respectivas carreras.
La amistad entre ambos
La relación entre los dos actores trascendió el ámbito profesional y quedó reflejada en uno de sus proyectos compartidos más conocidos: Nada, la serie que protagonizaron juntos y que se estrenó en Disney+.
A lo largo de los años, construyeron una relación de amistad que se mantuvo vigente y que tuvo un nuevo capítulo con el mensaje que De Niro le hizo llegar a Benavente después de la muerte del actor argentino.
La carta permitió conocer una muestra del afecto que el artista estadounidense sentía por Brandoni y del acompañamiento que quiso hacerle llegar a su esposa en un momento doloroso.
El recuerdo
En su publicación, Benavente reunió distintas imágenes que retratan momentos de la vida que compartió con Brandoni y acompañó las fotografías con una reflexión sobre el paso del tiempo y el duelo.
“Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, escribió.
Luego evocó algunas de las experiencias que marcaron su relación: “Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices”.
La mujer cerró el mensaje con una dedicatoria cargada de cariño: “A sus pies la eternidad, Sr. Beto”.
La muerte de Luis Brandoni
Luis Brandoni murió el 20 de abril, a los 86 años, después de permanecer internado por las consecuencias de un accidente doméstico del que no logró recuperarse.
A seis meses de su fallecimiento, el recuerdo de Benavente y el mensaje de De Niro volvieron a poner en primer plano tanto la historia personal del actor como los vínculos de amistad que cultivó a lo largo de su vida.