La mejor noticia

Tras once años de espera, Diego Mesaglio será operado del ojo que perdió en un accidente

El actor de Chiquititas, Rebelde Way y Graduados fue contactado recientemente por el Hospital de Clínicas para informarle que apareció una córnea compatible que permitirá avanzar con la esperada cirugía en su ojo izquierdo, afectado desde un accidente doméstico ocurrido en 2014.