Tras once años de espera, Diego Mesaglio será operado del ojo que perdió en un accidente

El actor de Chiquititas, Rebelde Way y Graduados fue contactado recientemente por el Hospital de Clínicas para informarle que apareció una córnea compatible que permitirá avanzar con la esperada cirugía en su ojo izquierdo, afectado desde un accidente doméstico ocurrido en 2014.

Después de más de una década marcada por el dolor, la incertidumbre y la resiliencia, Diego Mesaglio atraviesa un momento bisagra.

El actor, recordado por sus trabajos en Chiquititas, Rebelde Way y Graduados, fue contactado recientemente por el Hospital de Clínicas para informarle que apareció una córnea compatible que permitirá avanzar con la esperada cirugía en su ojo izquierdo, afectado desde un accidente doméstico ocurrido en 2014.

El accidente que marcó un antes y un después

El episodio que cambió su vida se produjo en el baño de su casa, cuando una botella con alcohol etílico cayó de una repisa y el líquido impactó de lleno en su ojo.

A partir de allí comenzó un largo y complejo proceso médico que derivó en la pérdida total de la visión. Mesaglio ha señalado en reiteradas oportunidades que la atención inicial no fue la adecuada y que eso agravó de manera irreversible el cuadro.

La llamada del Hospital de Clínicas llegó tras más de nueve años en lista de espera y fue compartida por el propio actor en el programa Modo Zapping, del streaming de la TV Pública.

Con sorpresa y emoción, relató el momento exacto en el que escuchó la confirmación: una comunicación breve, casi rutinaria, pero con un peso enorme para alguien que llevaba años aguardando esa oportunidad.

Las consecuencias del accidente no fueron solo físicas. Mesaglio debió abandonar proyectos laborales, perdió autonomía durante largo tiempo y atravesó etapas de profundo desgaste emocional.

El dolor constante, los tratamientos intensivos y las dificultades para reinsertarse profesionalmente afectaron su vida cotidiana y su autoestima. Aun así, destacó siempre el sostén de su familia y amigos como un pilar fundamental para salir adelante.

Un nuevo comienzo

Hoy, la posibilidad de la cirugía representa mucho más que un avance médico. Para el actor, se trata de un nuevo comienzo, una señal de esperanza tras años de lucha silenciosa y de adaptación forzada a una realidad que no eligió, pero que aprendió a enfrentar con entereza.

