Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: los motivos detrás del final

Mica Tinelli y Lisandro "Licha" López ya no están juntos. La confirmación llegó a través de un mensaje que la diseñadora envió a la producción del programa Intrusos, donde detalló que, tras una larga crisis, la pareja decidió separarse.
La hija de Marcelo Tinelli anunció el final de su vínculo con el futbolista. La distancia y las prioridades laborales habrían sido determinantes en la ruptura.
“Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos”, expresó.
La relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el exjugador de Boca Juniors y Racing Club comenzó en 2019. Durante todo ese tiempo enfrentaron distintos desafíos, entre ellos la convivencia a distancia debido a los compromisos profesionales de Licha en el exterior.
A pesar de las crisis previas, lograron sostener el vínculo hasta hace aproximadamente un mes, cuando decidieron tomar caminos separados.
Aunque algunas versiones indicaban que fue el futbolista quien tomó la decisión por un supuesto “desenamoramiento”, Mica negó tajantemente esa posibilidad. En su mensaje aclaró que la ruptura no tuvo que ver con una pérdida del amor, sino con un desgaste emocional: “Nos amamos un montón… solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.
Según allegados a la pareja, la decisión fue tomada con madurez, sin escándalos ni terceros en discordia. La relación, que fue siempre muy reservada y alejada del ruido mediático, llegó a su fin de manera respetuosa. Mica sostuvo que, a pesar de la tristeza, se encuentra en paz con la decisión.
Durante los años que estuvieron juntos, Mica y Licha construyeron una relación basada en el respeto y la discreción. Si bien evitaron exponerse públicamente en exceso, compartieron momentos clave en redes sociales y acompañaron sus respectivos proyectos personales.
En varias oportunidades, Mica se mostró alentando a Licha desde las tribunas y él, a su vez, apoyó los emprendimientos de moda de la hija de Marcelo Tinelli. Por eso, la decisión de separarse no fue impulsiva, sino fruto de un proceso que ambos atravesaron con dolor, pero también con madurez emocional.
Esta separación marca el final de una historia de amor que, aunque intensa y duradera, no pudo resistir el paso del tiempo ni las exigencias personales y profesionales de cada uno. Lejos de una ruptura conflictiva, ambos eligieron priorizar el bienestar y cerrar una etapa que, según sus propias palabras, “nos venía pesando”.
