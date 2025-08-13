Eliana Guercio sufrió una reacción adversa tras un tratamiento estético y lanzó una fuerte advertencia
La modelo y esposa del exarquero Sergio Romero compartió con sus seguidores un angustiante episodio que vivió luego de someterse a un retoque estético realizado por una persona sin la debida formación profesional. Su testimonio busca concientizar sobre los riesgos de este tipo de prácticas.
Eliana Guercio relató a través de sus redes sociales que se sometió a un tratamiento estético que terminó con una reacción adversa en su rostro. Aunque aclaró que no corre riesgo su salud, la situación generó preocupación entre sus seguidores. La modelo expresó que su intención es visibilizar una problemática creciente: la falta de controles y la informalidad en algunos procedimientos estéticos.
Críticas a la influencia de las redes sociales
En sus mensajes, Guercio fue enfática al señalar que muchas personas eligen someterse a tratamientos basados únicamente en recomendaciones de redes sociales. Advirtió que no hay que dejarse engañar por la cantidad de seguidores o la apariencia de los perfiles. Según expresó, la persona que le realizó el tratamiento no contaba con formación profesional, a pesar de tener una gran presencia online.
Uno de los puntos que más destacó en su descargo fue la crítica al formato de consultas médicas por videollamada. Alertó sobre lo riesgoso que puede ser aceptar una intervención estética sin una evaluación presencial previa. “No podés terminar acostada en una camilla para que te pinchen la cara, solo por una videollamada”, señaló en tono contundente.
En los últimos años, el auge de influencers y clínicas promocionadas en redes ha popularizado tratamientos estéticos rápidos, muchas veces ofrecidos con descuentos y resultados “garantizados”. Sin embargo, organismos médicos han advertido sobre el aumento de complicaciones derivadas de prácticas realizadas sin supervisión profesional.
Casos como el de Guercio ponen de relieve una realidad poco visibilizada: los riesgos detrás de una industria en expansión que muchas veces prioriza lo visual por sobre lo sanitario.
Guercio compartió varias recomendaciones para quienes evalúan realizarse un procedimiento estético:
Exigir siempre una consulta presencial con un profesional matriculado.
No confiar únicamente en perfiles de redes sociales o famosos que promocionan servicios.
Guardar evidencia del consentimiento firmado, sacándole una foto, como respaldo legal.
A pesar de la experiencia negativa, la modelo aseguró que se encuentra en buen estado de salud.
Estado actual y mensaje final
A pesar de la experiencia negativa, la modelo aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que el daño fue solamente estético. Agradeció los mensajes de apoyo que recibió y anticipó que brindará más detalles a través de un vivo.
Reafirmó su objetivo de evitar que otras personas pasen por lo mismo y remarcó la necesidad de mayor conciencia sobre los riesgos detrás de intervenciones estéticas mal asesoradas.
El caso de Eliana Guercio refleja una problemática actual: la banalización de los tratamientos estéticos y la confianza depositada en influencers sin formación médica. Su testimonio busca despertar una actitud más responsable y crítica ante decisiones que, aunque parezcan simples, pueden tener consecuencias graves para la salud.
