Eliana Guercio sufrió una reacción adversa tras un tratamiento estético y lanzó una fuerte advertencia

La modelo y esposa del exarquero Sergio Romero compartió con sus seguidores un angustiante episodio que vivió luego de someterse a un retoque estético realizado por una persona sin la debida formación profesional. Su testimonio busca concientizar sobre los riesgos de este tipo de prácticas.