Miley Cyrus volvió a apostar al amor. La cantante estadounidense se casó con el músico Maxx Morando en una ceremonia íntima realizada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, que después de cinco años de relación decidió dar un nuevo paso.
Miley Cyrus se casó con Maxx Morando: los detalles de su segunda boda
La artista estadounidense dio el sí en una ceremonia privada en Palm Springs, California, después de cinco años de relación. Es su segundo matrimonio, tras su separación del actor Liam Hemsworth.
La noticia se conoció este domingo y fue confirmada por distintos medios internacionales. Según informó la revista People, la ceremonia se realizó en una residencia privada y tuvo lugar al aire libre, junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas.
Para la ocasión, la intérprete de Flowers eligió un vestido blanco de satén, de mangas largas, espalda descubierta y una extensa cola. Completó el look con el cabello recogido y zapatos blancos. Morando, de 28 años, vistió un traje negro.
Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante; su hermana Noah; su padre, Billy Ray Cyrus, y la actriz Elizabeth Hurley, pareja de este último. La presencia de su padre llamó la atención debido a los distanciamientos familiares que habían trascendido en los últimos años.
La celebración había comenzado la noche anterior con una cena previa a la boda, en la que los detalles también estuvieron personalizados con las iniciales de los novios: M+M.
Quién es Maxx Morando, el músico que conquistó a Miley Cyrus
Maxx Morando tiene 28 años y desarrolla su carrera dentro de la industria musical. Es baterista de Liily, una banda estadounidense de rock alternativo originaria de Los Ángeles, y también trabaja como productor y compositor.
Su historia con Miley comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron una cita a ciegas. La propia cantante recordó aquel primer encuentro en una entrevista con British Vogue en 2023: «Bueno, fue a ciegas para mí, pero no tanto para él».
Con el tiempo, la relación se consolidó y ambos comenzaron a compartir también proyectos artísticos. Morando participó en trabajos musicales de Cyrus, entre ellos su álbum Something Beautiful, y colaboró en distintas producciones de la artista.
En octubre de 2026, la pareja compartió escenario en el Hollywood Bowl de Los Ángeles para interpretar juntos Let's Get Married, una canción cuyo título —«Vamos a casarnos»— terminó adquiriendo un significado especial.
El compromiso se había conocido en diciembre de 2025, cuando Miley apareció públicamente con un anillo de diamantes durante la presentación de la película Avatar: Fuego y ceniza. Más tarde trascendió que Morando le había propuesto matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en un jardín del hotel donde se hospedaban.
El segundo matrimonio de Miley Cyrus
La boda con Morando marca el segundo matrimonio de la cantante, que anteriormente estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de The Last Song.
Después de una relación con varias idas y vueltas, ambos se casaron en diciembre de 2018 en una ceremonia privada en Tennessee. Sin embargo, la unión duró menos de un año: anunciaron su separación en agosto de 2019 y el divorcio quedó formalizado en enero de 2020.
De aquella ruptura surgió una de las canciones más exitosas de la carrera de Cyrus: Flowers, publicada en 2023. El tema se convirtió en un fenómeno internacional y le permitió obtener importantes reconocimientos, entre ellos su primer premio Grammy.
Ahora, a los 33 años, la artista inicia una nueva etapa junto a Morando, con quien comparte tanto su vida personal como su pasión por la música.