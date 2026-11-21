Casamiento en California

Miley Cyrus se casa con Maxx Morando en Palm Springs: todos los detalles de la boda

Tras casi cinco años juntos, la cantante estadounidense de 33 años y el baterista de 28 celebrarían su enlace este fin de semana. El viernes encabezaron una reunión familiar para 20 invitados con menú personalizado antes de pasar por el altar.