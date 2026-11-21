Miley Cyrus y Maxx Morando ultiman los preparativos para dar el sí este fin de semana en California. Según informó el portal especializado TMZ, la cantante estadounidense de 33 años y el baterista de la banda de rock Liily, de 28, celebrarían su boda en Palm Springs, una exclusiva zona que cuenta con hoteles de lujo y propiedades privadas, aunque el lugar exacto permanece bajo estricta reserva.
Miley Cyrus se casa con Maxx Morando en Palm Springs: todos los detalles de la boda
Tras casi cinco años juntos, la cantante estadounidense de 33 años y el baterista de 28 celebrarían su enlace este fin de semana. El viernes encabezaron una reunión familiar para 20 invitados con menú personalizado antes de pasar por el altar.
Una cena íntima y menú personalizado
Como antesala del enlace, la pareja encabezó durante la noche del viernes 20 de noviembre una cena de ensayo íntima junto a su círculo familiar más cercano. Fotografías difundidas por Page Six y TMZ mostraron a la intérprete de "Flowers" y al músico retirándose tomados de la mano de la reunión, a la que asistieron alrededor de 20 invitados.
Entre los presentes estuvieron la madre de la artista, Tish Cyrus, su hermana Noah Cyrus y su hermanastra Lily-Rose Purcell, quien compartió imágenes de la velada en sus historias de Instagram, mientras que no trascendió si su padre, Billy Ray Cyrus, participó del encuentro.
Las postales permitieron conocer detalles de la ambientación, decorada con flores y velas, y del menú personalizado con las iniciales "M + M", que incluyó filet mignon y ravioles de langosta de Maine como platos principales, además de opciones dulces como pastel de chocolate con caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.
De una cita a ciegas en 2021 al compromiso
La historia entre Cyrus y Morando comenzó en 2021 a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común, un episodio que la propia cantante recordó tiempo atrás en diálogo con British Vogue.
Si bien fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de ese año durante el especial de Año Nuevo de la artista para la cadena NBC, ambos optaron por mantener su relación lejos de la exposición constante y recién en 2024 trascendió que ya convivían.
El compromiso se conoció a fines de 2025, cuando la cantante lució un anillo de diamantes durante el estreno mundial de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles, noticia que luego fue confirmada por su entorno a la revista People.
Meses después, en julio de 2026, el propio Morando reveló a Wonderland Magazine que le había propuesto matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón. De concretarse la ceremonia este fin de semana, será el segundo matrimonio para Cyrus, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.