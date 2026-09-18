A casi un mes de la partida

Qué dijo Miley Cyrus sobre su última conversación con Dolly Parton y por qué marcó su vida artística

A casi un mes del fallecimiento de la legendaria cantante de música country, su ahijada abrió su corazón en una emotiva entrevista, recordó los consejos más profundos que le dio y aseguró que “siempre tenía razón en todo”.