A casi un mes de la partida física de Dolly Parton, ocurrida el pasado 25 de agosto a los 80 años, la reconocida artista Miley Cyrus decidió honrar su memoria compartiendo detalles íntimos de la relación que mantuvieron a lo largo de sus 33 años de vida. Lejos de los estereotipos de la industria, Cyrus destacó que el secreto de su profunda conexión radicaba justamente en lo diferentes que eran, logrando complementarse a la perfección.
Qué dijo Miley Cyrus sobre su última conversación con Dolly Parton y por qué marcó su vida artística
A casi un mes del fallecimiento de la legendaria cantante de música country, su ahijada abrió su corazón en una emotiva entrevista, recordó los consejos más profundos que le dio y aseguró que “siempre tenía razón en todo”.
“La razón por la que pude entender que puedes tener un personaje y seguir siendo tú misma es porque tenía a Dolly”, reconoció la intérprete, explicando cómo su madrina la ayudó a convivir sanamente con la masividad de su etapa en Hannah Montana sin perder su autenticidad ni su eje en la vida cotidiana.
La última charla y el dilema de las lágrimas en el escenario
Durante la entrevista, Miley relató el contenido de su última y entrañable conversación con la legendaria compositora, donde abordaron uno de los rasgos más genuinos y vulnerables de la joven en sus presentaciones en vivo: su tendencia a quebrarse emocionalmente frente al público.
Cyrus le había contado sobre su dificultad para contener el llanto al interpretar temas profundos, como ocurrió al cantar su canción sobre el fin del mundo y la pérdida de su madre. Ante esto, la respuesta de Parton destiló la sabiduría y la experiencia de una verdadera veterana de los escenarios:
“La música es una vía de evasión. Deja que ellos lloren. Tú tienes que superarlo”, le aconsejó con firmeza, a lo que Miley le retrucó con afecto: “Lo sé, pero esta soy yo”, sabiendo que su mentora la aceptaba y quería exactamente por esa sensibilidad.
Asimismo, Cyrus recordó con admiración que Parton era probablemente la única persona en el mundo capaz de interpretar una obra tan desgarradora como I Will Always Love You sin derramar una sola lágrima, una muestra absoluta de su dominio y templanza artística.
El poder del empoderamiento escénico y un legado eterno
Entre los valiosos tesoros que Miley guarda en su memoria se encuentran las herramientas psicológicas y prácticas que Dolly le transmitía para enfrentar los grandes compromisos profesionales, como su participación en galas de la magnitud de los premios Grammy. Ante las dudas o el cansancio de la joven tras periodos de descanso, Parton solía motivarla con una visión muy particular sobre la transformación artística:
“Péinate con mucho volumen, ponte un vestido que te encante y, durante ese momento, vas a olvidarte de todo y vas a meterte en tu personaje, en tu Dolly Parton. Es lo que utiliza el ejército, es lo que utilizan los mejores atletas”, le supo aconsejar.
Para Cyrus, mirar hacia atrás implica reconocer que figuras como su madrina construyeron, ladrillo a ladrillo, el camino que hoy le toca transitar. Y aunque el vacío de su ausencia física se haga sentir al ya no poder levantar el teléfono para pedirle un consejo urgente, su impronta sigue intacta. Con una mezcla de nostalgia y profunda gratitud, Miley concluyó que, con el paso de los años, comprendió la dimensión de sus palabras: de niña uno se pregunta qué sabe una madre o una mentora, pero al crecer se descubre que ellas siempre aciertan: "Dolly siempre tenía razón en todo”.
La emotiva despedida de Miley Cyrus hacia Dolly Parton trasciende la simple anécdota del espectáculo; se trata de una valiosa reflexión sobre la salud mental, el peso de la exposición pública y la importancia de contar con guías sabias en la industria musical. A través de sus recuerdos, la artista demuestra que los grandes legados no solo se heredan en canciones y escenarios, sino en los profundos consejos humanos que transforman la vulnerabilidad en una fuente inagotable de fortaleza.