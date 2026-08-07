El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de conmoción por la muerte de Leandro Rud, quien falleció este viernes a los 51 años tras una prolongada lucha contra un cáncer de glándulas salivales que, con el paso del tiempo, derivó en metástasis ósea.
Tras una larga lucha contra el cáncer: murió Leandro Rud
El representante de modelos falleció después de más de una década de tratamiento contra un cáncer de glándulas salivales. También se destacó como conductor de televisión y activista por los derechos de los animales.
Reconocido por su trabajo como representante de modelos, Rud construyó una de las agencias más importantes del país y fue impulsor de las carreras de figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo. En los últimos años también desarrolló una carrera en los medios de comunicación como conductor de televisión.
Una enfermedad que cambió su vida
Según había contado públicamente, los primeros síntomas aparecieron en 2014 con episodios de ataques de pánico y un fuerte agotamiento físico. Sin embargo, recién después de diversos estudios una tomografía permitió detectar un tumor maligno en las glándulas salivales, una enfermedad poco frecuente.
A partir de ese diagnóstico, Rud decidió reorganizar por completo su vida personal y profesional. Cerró la agencia que había fundado en 1996 para enfocarse en los tratamientos y en su recuperación.
Con el correr de los años compartió en numerosas oportunidades detalles de su experiencia con la enfermedad, transformándose en una voz de aliento para otras personas que atravesaban situaciones similares.
De representante de modelos a conductor de televisión
Tras alejarse de la actividad empresarial, encontró un nuevo espacio en la televisión. Condujo el programa La Noche, primero en C5N y luego en Canal 9, donde abordó temas de actualidad y también habló abiertamente sobre su batalla contra el cáncer.
Su historia trascendió el ámbito artístico por la manera en que enfrentó la enfermedad. Entre los cambios que incorporó a su rutina se encontraban la natación en aguas frías, la actividad física y una fuerte búsqueda de bienestar emocional.
Además, mantuvo un compromiso activo con la protección animal. Era conocido por rescatar perros abandonados y por impulsar acciones de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas.
Un mensaje de lucha hasta el final
En mayo de este año había mostrado públicamente las secuelas físicas que le dejó la enfermedad y dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan cuadros graves de salud.
“Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”, expresó entonces.
En otra reflexión, señaló que había enfrentado en distintas ocasiones la enfermedad y alentó a no perder la esperanza. “Trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho”, escribió en sus redes sociales.
La noticia de su muerte generó una profunda conmoción entre colegas, modelos, conductores y amigos que compartieron distintos momentos de su trayectoria profesional y personal.