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Tenía 57 años

El cine francés, de luto: murió Nadia Farès tras sufrir un accidente en una piscina

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

La intérprete alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película "Los ríos de color púrpura".La intérprete alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película "Los ríos de color púrpura".
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La actriz Nadia Farès, quien fue hallada inconsciente en una piscina parisina hace una semana y permanecía en coma desde entonces, falleció el viernes a los 57 años, anunciaron sus hijas a la AFP.

Nadia FarèsLa familia ha pedido "respeto y discreción" durante su duelo.

"Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", escribieron Cylia y Shana Chasman.

La familia ha pedido "respeto y discreción" durante su duelo. La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

Sufrió un desvanecimiento debido a un "incidente cardíaco", precisaron sus hijas a la AFP. Se ha abierto una investigación, pero por el momento no se ha constatado ninguna infracción.

La intérprete alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película "Los ríos de color púrpura" estrenada el año 2000. La cinta le abrió las puertas al mercado internacional.

Se sometió a tres operaciones de corazón

Farès debía rodar su primer largometraje como guionista y directora el próximo mes de septiembre.

En entrevista con la revista francesa Gala en enero, la actriz reveló que se sometió en 2007 a "una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño".

Nadia FarèsFarès debía rodar su primer largometraje como guionista y directora en septiembre.

"Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón", comentó quien decía nadar cuatro veces por semana.

Nacida en 1968 en Marrakech (Marruecos), Nadia Farès creció en Niza antes de mudarse a París para intentar una carrera artística.

Debutó en el cine en los años noventa. Actuó para directores de renombre como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Vivió un tiempo en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

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