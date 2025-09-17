“Es papelonesco”

Video: el tenso cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey que podría terminar en la justicia

Brey acusó a Pazos de “golpista” y esta, a su vez, la trató de “pelotuda”. El conflicto tuvo repercusiones detrás de cámara y Pazos no descarta prestar una demanda contra Brey: “Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpas”.