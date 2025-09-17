Video: el tenso cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey que podría terminar en la justicia

Nancy Pazos habló en su programa radial tras el fuerte cruce que tuvo en A la Barbarossa (Telefe) cuando Mariana Brey la trato de "golpista" y ella le respondió fuertemente tildándola de "pelotuda".
Brey acusó a Pazos de “golpista” y esta, a su vez, la trató de “pelotuda”. El conflicto tuvo repercusiones detrás de cámara y Pazos no descarta prestar una demanda contra Brey: “Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpas”.
Nancy Pazos habló en su programa radial tras el fuerte cruce que tuvo en A la Barbarossa (Telefe) cuando Mariana Brey la trato de "golpista" y ella le respondió fuertemente tildándola de "pelotuda".
Luego de que su discusión se haya elevado a las redes sociales en cuestión de minutos, la periodista política decidió hacer un análisis de lo ocurrido en Radio 10: "Me he hecho cargo de defenderme como tenía que hacerlo. No es gratuito que te acusen de algo injusto pero, en estos tiempos, esto acontece y a veces pasa".
"Entonces, a todos aquellos que preguntan, les quiero decir que uno en la vida va eligiendo los lugares donde está y las peleas o debates que uno da, pero que los debates uno no los elige, aparecen. Atrás de un canal de televisión, como es el caso donde trabajo durante las mañanas, hay un montón de gente que puede estar igual o más o menos confundida que mis compañeras de equipo", continuó.
Finalmente, expresó: "Entonces hay veces, cuando pasan cosas como las de hoy, que una persona con la dicción necesaria te acusa de un delito tan grave como ser golpista, yo obviamente no me iba a quedar callada y reaccione como un ser humano, más con la sangre caliente que tengo y, como alguna vez dijo Fontanarrosa, pelotuda es una palabra irremplazable".
"Estoy harta de las pelotudas y de las pelotudeces. Obvio es un insulto y pedí disculpas, pero yo no cometí un delito", agregó.
En medio de la transmisión de A la Barbarossa (Telefe), la periodista que conduce en C5N junto a Diego Brancatelli aseguró que "cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1".
Inmediatamente, su colega la interrumpió: "¿A costa de qué, Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte". Por lo que Brey no pudo evitar molestarse: "Ay que difícil. Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología".
En ese momento, Pazos recordó que ella supo "quién iba a perder las elecciones y cómo supe que iba a ganar". "Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo", le respondió Mariana.
Sin embargo, no temió en reconocer que "es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente".
Y, aquí llegó la frase que encendió las llamas: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado. Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".
Así fue que Nancy estalló: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido ¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?", y generó el malestar de Georgina Barbarossa quien intentó frenar esta situación: "No, no, no". Pero, también se la agarró con la conductora: "Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa".
Horas más tarde, en “Siempre con vos” (América), Pazos apuntó contra Brey por su forma de participar en el programa: “Ella usa la letra que le pasan. Si la veías en el programa de ayer, estaba calladita la boca, se ve que no había recibido letra todavía. Y hoy hablaba con las cuatro cosas, las tiene anotadas. Es papelonesco”.
“Yo más de una vez le dije la Adorni de la mesa. Es realmente un horror. No puede sostener una discusión”, disparó sin filtro.
Cuando el periodista le mencionó que el resto del panel no reaccionó ante la acusación de “golpista”, Pazos fue tajante: “No tomaron conciencia de lo grave que es. Es un delito. Ella está para estar sentada en Tribunales acusada por acusar a alguien de un delito”.
Ante la consulta sobre si llevará el tema a la Justicia, respondió: “Voy a ver. No lo descarto. Estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpas”.
