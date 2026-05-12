Nati Jota habló tras la polémica entrevista que mantuvo con el biólogo Estanislao Bachracha en el programa Sería increíble de Olga. Reconoció que la situación fue incómoda aunque consideró que el recorte amplificó el cruce.
Nati Jota habló tras el cruce viral que mantuvo al aire con Estanislao Bachrach
La conductora dio su versión sobre el momento de tensión que se vivió durante la entrevista con el biólogo en el programa Sería Increíble de Olga.
Tras el episodio, la conductora dio varias notas a medios y en Puro Show (eltrece) dijo "Siempre es muy fácil pegarme", y detalló que la entrevista con el Biólogo fue, según su versión, "una nota bastante incómoda al aire" pero que intentaron resolver la tensión y remarla durante la columna.
Jota explicó que Bachrach fue a hacer "una columna" y distinguió eso de venir "como invitado", y contó que en la charla sobre dopamina y serotonina las preguntas eran relacionadas con el tema; en su relato dijo que trató de no notar la incomodidad y tirar para adelante pensando preguntas para zafar la columna.
La conductora añadió que le molestó ver un recorte viral que mostró sólo el cierre y que se sintió "enroscada" y "un poco caliente"; dijo que, tras el cruce con el biólogo, la repercusión la llevó a dar entrevistas y a explicar su versión sobre la dinámica de la entrevista y el cruce.
Su versión de los hechos
Nati Jota contó que, en su versión, la entrevista con el biólogo fue una columna temática y que trabajó para que la conversación tuviera sustancia; en Puro Show dijo que "creo que la resolvimos bastante bien" y que intentó mantener la entrevista pese a la tensión al aire.
Sobre el viral, la conductora relató que le sorprendió el recorte justo del cierre, cuando ella intentó cerrar la columna por cuarta vez, y que esa selección alteró la percepción pública del cruce y la polémica.
En su relato, Jota señaló que las preguntas eran sobre dopamina y serotonina y que fueron llevadas "a un especialista que termine de explicar", y que, a su juicio, la dinámica produjo incomodidad durante la entrevista.
Repercusión en redes
La conductora admitió que se enroscó y se sintió con bronca pero que, tras el cruce con el Biólogo, decidió no irse y seguir la entrevista; dijo que "la remamos, chau" y que nunca pensó que el episodio se haría tan viral.
Jota expresó impotencia por la lectura tendenciosa del recorte y señaló que, aunque reconoció que quizás en el cierre debía haber hecho algún hincapié para cuidarse del recorte, siente que "no fui ni antipática ni nada" y que intentó hacer su trabajo bien.
Consultada sobre cómo enfrentar la reacción, la conductora repitió que "conmigo siempre es muy fácil pegarme" y que dio entrevistas a distintos medios para explicar su versión del cruce y la entrevista con Bachrach.
El intercambio dejó como consecuencia inmediata que Nati Jota concediera notas explicativas y que la conductora difundiera su versión pública del cruce con el biólogo tras la repercusión.