Parricidio en Los Ángeles

Nick Reiner se declaró inocente del asesinato de sus padres

Reiner, de 32 años, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado después de que sus padres -el famoso director cinematográfico Rob Reiner y su esposa, Michele Singer-fueran apuñalados hasta la muerte en diciembre.