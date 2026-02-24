Nick Reiner se declaró inocente del asesinato de sus padres

Nick Reiner se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado por el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Singer Reiner.
Reiner, de 32 años, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado después de que sus padres -el famoso director cinematográfico Rob Reiner y su esposa, Michele Singer-fueran apuñalados hasta la muerte en diciembre.
Su nueva abogada, la defensora pública Kimberly Greene, presentó la declaración durante la lectura de cargos en el caso el lunes por la mañana, mientras Reiner estaba detrás de un cristal en la sala del tribunal de Los Ángeles.
Reiner se encontraba en un área de custodia cerrada y vestía ropa marrón de prisión, en lugar de una bata de prevención del suicidio como la que usó durante una aparición en diciembre, informó Associated Press.
Un juez había pospuesto el proceso judicial el mes pasado después de que su anterior abogado se retirara del caso y fuera reemplazado por un defensor público. El exabogado de Reiner, Alan Jackson, declaró entonces que no podía explicar el motivo de su renuncia, pero que su cliente era inocente.
Nick Reiner, de 32 años, ha estado encarcelado desde diciembre tras ser arrestado por presuntamente apuñalar a sus padres. Los cuerpos del aclamado director y actor, de 78 años, y de Michele, de 70, fotógrafa, fueron encontrados en su casa de Los Ángeles por su hija el 14 de diciembre, y la policía detuvo a Reiner esa misma noche.
Fue acusado de homicidio en primer grado, con la circunstancia especial de múltiples homicidios, y una acusación especial por uso de arma peligrosa, y se encuentra detenido sin fianza. Murieron por múltiples lesiones por objetos punzantes, según el médico forense del condado de Los Ángeles.
La oficina del fiscal de distrito todavía está esperando un informe completo de la autopsia de la pareja, dijo el lunes al juez Habib Balian, el fiscal de distrito adjunto a cargo del caso.
Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, dijo a los periodistas después de la lectura de cargos que el caso es elegible para la pena de muerte, pero que su oficina aún no ha tomado una decisión sobre el asunto.
“Estudiaremos todas las circunstancias agravantes y atenuantes”, dijo.
Los asesinatos de la querida pareja, conocida también por su activismo político, conmocionaron a la industria del entretenimiento. El caso ha generado una amplia cobertura mediática, incluyendo las dificultades personales de Reiner y los días y semanas previos al incidente.
Reiner tenía un largo historial de lucha contra la adicción y las enfermedades mentales, y colaboró con su padre en la película Being Charlie , que, según se informa, se inspiró vagamente en sus propias experiencias. En 2020, estuvo bajo tutela durante un año debido a sus problemas de salud mental, según informó el New York Times.
Antes de los asesinatos, supuestamente le habían recetado medicamentos para tratar la esquizofrenia. Se decía que su comportamiento se había vuelto cada vez más errático antes de los asesinatos.
La noche antes de que se encontraran los cuerpos de los Reiner, la pareja asistió a una fiesta de Navidad en casa del comediante Conan O'Brien, donde se escuchó a Rob y Nick Reiner discutir.
O'Brien habló sobre los asesinatos en una entrevista con el New Yorker el viernes, describiendo a la pareja como "gente encantadora" y diciendo que él y su esposa se habían vuelto cercanos a Rob y Michele y los veían a menudo.
“Y tener esa experiencia de despedirme de alguien y que se vaya, y luego descubrir al día siguiente que ya no está… creo que estuve en shock durante bastante tiempo. Es decir, no hay otra palabra para describirlo. Es simplemente… es horrible. Es horrible”, dijo O'Brien.
“Y pienso en cómo se sentía Rob respecto a lo que estaba sucediendo en el país, lo involucrado que estaba, lo mucho que se expuso, y que esa voz se acallara de repente todavía me resulta difícil de comprender”.
Antes de dimitir, el exabogado de Nick Reiner, Jackson, había instado al público a no precipitarse en el juicio del caso. Circunstancias ajenas a su voluntad habían hecho "imposible continuar representando a Nick", declaró Jackson el mes pasado.
Dijo a los periodistas: «Lo que hemos aprendido, y pueden confirmarlo, es que, según las leyes de este estado, según la ley de California , Nick Reiner no es culpable de asesinato. Publiquen esto».
Se espera que Reiner comparezca nuevamente ante el tribunal el 29 de abril.