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Preso por el crimen de sus padres, el hijo de Rob Reiner reclamó parte de la herencia

El joven de 32 años presentó un pedido formal para acceder al fondo creado décadas atrás con el objetivo de afrontar costos legales y cubrir gastos básicos mientras permanece detenido.

La causa sumó un nuevo capítulo tras la solicitud presentada por Nick Reiner desde prisión.La causa sumó un nuevo capítulo tras la solicitud presentada por Nick Reiner desde prisión.
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Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michele Singer, presentó un pedido formal para acceder a una parte de la herencia familiar mientras permanece detenido, acusado de haber asesinado a sus padres.

El joven busca obtener fondos de un fideicomiso que figura a su nombre con el objetivo de afrontar gastos vinculados al proceso judicial que enfrenta. Hasta el momento, su defensa estuvo a cargo de un abogado oficial, luego de que el letrado que lo representaba inicialmente renunciara al enterarse de que no podía costear sus honorarios.

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El reclamo por el fideicomiso

Según documentos a los que tuvo acceso el medio TMZ, Nick Reiner intentó contratar al abogado Alan Jackson para asumir su defensa. Sin embargo, el administrador del fideicomiso se habría negado a liberar el dinero necesario, situación que provocó que el profesional abandonara el caso.

En el escrito presentado, el acusado sostuvo que “el tiempo apremia” y remarcó la necesidad de contar con Jackson para no “poner en mayor peligro mi defensa en el asunto penal”.

Rob Reiner junto a su hijo Nick.El acusado busca recursos económicos para afrontar el proceso penal que enfrenta.

Además, aseguró que los intentos por acceder al dinero estuvieron marcados por “diferencias e inacción” y exigió que el administrador fiduciario rinda cuentas, además de reclamar una compensación por daños y perjuicios.

El fideicomiso en cuestión fue creado por Rob Reiner y Michele Singer en 1992, con la intención de que Nick pudiera acceder a él una vez cumplidos los 30 años. Actualmente, el acusado tiene 32.

La presentación judicial también señala que el detenido no dispone de otra fuente de ingresos para cubrir gastos legales ni necesidades básicas durante su estadía en prisión.

El doble crimen

Nick Reiner es el único sospechoso por el asesinato de sus padres y permanece detenido mientras avanza la causa. Las autoridades lo ubicaron cerca de la mansión familiar, ubicada en Brentwood Park, a través de registros de cámaras de seguridad. Además, se confirmó que pasó la madrugada de los homicidios alojado en un hotel.

Los investigadores sostienen que, tras una reunión social, el joven habría regresado a la vivienda de sus padres y cometido el crimen antes de dirigirse al hotel.

A drone view of the Reiner household, after actor-director and political activist Rob Reiner and his wife were found dead, in Los Angeles, California, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Daniel ColeEl entorno familiar quedó en el centro de la escena tras el avance de la causa.

La última salida familiar

Días antes de los asesinatos, Rob Reiner y Michele Singer habían asistido junto a su hijo a una fiesta organizada por Conan O’Brien.

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Según trascendió, varios testigos observaron comportamientos erráticos de Nick durante el encuentro, además de un intercambio incómodo con el actor Bill Hader. También se habría producido una discusión con su padre antes de abandonar el evento.

La hipótesis de los investigadores indica que, luego de esa reunión, Nick fue a la residencia familiar y asesinó a sus padres. Más tarde, al hospedarse en un hotel, empleados encontraron rastros de sangre en la bañera y sobre la cama cuando ingresaron a limpiar la habitación. Horas después, el sospechoso fue detenido.

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