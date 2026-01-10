Nicolás Cabré debió suspender una función por una descompensación en el público

Este viernes por la noche, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez decidieron interrumpir la función de Ni media palabra, la obra que protagonizan en Villa Carlos Paz, luego de que una mujer del público manifestara un fuerte dolor en el pecho.
La decisión se tomó de manera preventiva, una vez que la espectadora alertó al servicio de emergencias médicas del Teatro Holiday. Los actores, desde el escenario, informaron al público que la función no continuaría para permitir una correcta atención de la persona afectada.
La reaccióndelpúblico
La situación fue dada a conocer por el productor televisivo Nahuel Saa, integrante del programa A la tarde (América), quien compartió en redes sociales un video del momento en que el elenco comunica la suspensión. “La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, explicó el periodista.
Los actores informaron la decisión desde el escenario del Teatro Holiday.
Hasta el momento, ninguno de los actores realizó declaraciones en sus redes sociales, ni tampoco se emitió un comunicado oficial desde la cuenta de Instagram de la obra.
Cabré yelvínculofamiliar
En paralelo a su trabajo en Villa Carlos Paz, Nicolás Cabré atraviesa días de fuerte conexión familiar. En las últimas semanas, el actor compartió en redes sociales un gesto íntimo de su hija Rufina, quien le dejó un regalo en el camarín antes de viajar a Turquía junto a su madre.
“El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió Cabré al mostrar una serie de fotos impresas que la niña pegó en el espejo, con imágenes de ambos juntos. Padre e hija se mostraron muy unidos durante la temporada, compartiendo distintos momentos antes de la despedida.
El regalo de Rufina para Nicolás Cabré.
Días atrás, el actor también le dedicó un emotivo mensaje: “La carita por la que vivo y voy a vivir siempre. Voy a hacer la cosa más importante o el ridículo más grande solo para verte así el resto de mi vida. Te amo con todo mi ser”.