A lo largo de más de cuarenta años de carrera, Nicole Kidman ha transitado múltiples etapas que la consolidaron como una de las figuras más respetadas del cine internacional. Al repasar este camino, la intérprete hizo hincapié en el esfuerzo que implicó mantenerse activa y relevante en un medio tan exigente.
Nicole Kidman a más de cuatro décadas en Hollywood: por qué asegura sentirse orgullosa de sobrevivir en la industria
La reconocida actriz australiana reflexionó sobre su extensa trayectoria artística, destacando que su mayor motivo de orgullo es haber permanecido vigente en la industria cinematográfica desde sus inicios en la adolescencia y mantener intacta su pasión por el cine.
“Sobrevivir. Literalmente, empezar en esta industria a los 14 años y seguir aquí. Estoy muy orgullosa de eso y de tener la capacidad, en este momento, de apoyar a otras personas y conseguir financiación para sus proyectos”, expresó la actriz.
Lejos de especular con el impacto comercial de cada producción, Kidman señaló que continúa eligiendo sus papeles guiada estrictamente por el interés artístico y la espontaneidad. “Intento tomar las mismas decisiones sin pensar en las consecuencias. ¿Quiero hacerlo o no? ¿Sería emocionante? ¿Es interesante? Intento conservar esa cierta espontaneidad y también el entusiasmo por el futuro”, afirmó.
La libertad creativa y el trabajo con los directores
Para lograr interpretaciones memorables, la actriz destacó la relevancia de construir vínculos de absoluta confianza dentro de los rodajes. Según explicó, establece reglas claras con los realizadores para propiciar un entorno de trabajo seguro y abierto a la experimentación.
“Mi frase inicial siempre es: 'Puedes decirme cualquier cosa. Ahora dentro de nuestra burbuja artística. Nada será traicionado, todo lo que digamos es sagrado'”, comentó sobre su metodología. De este modo, busca que las sugerencias y correcciones creativas fluyan de manera constructiva, permitiendo explorar matices sin que las observaciones sean percibidas como ataques personales.
Pasión inquebrantable y el motor de su carrera
Consultada sobre su futuro en la gran pantalla, la ganadora del Óscar remarcó que su vínculo con la actuación se sustenta pura y exclusivamente en el amor por el oficio.
“Amor por lo que hago. Estoy completamente involucrada y sigo cautivada por esta forma de arte y por el acto de hacerlo. Cuando eso desaparezca, dejaré de hacerlo”, sentenció con firmeza.
Asimismo, la intérprete reflexionó sobre la faceta personal y el delicado equilibrio entre las exigencias de los sets de filmación y su vida familiar, reconociendo que prioriza estar presente para sus seres queridos cada vez que la situación lo requiere.
Impacto institucional y feriados programados
La magnitud de la visita papal ha motivado la articulación de operativos especiales de seguridad y cambios organizativos a nivel nacional. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, el Gobierno nacional y las jurisdicciones implicadas establecieron feriados específicos para ordenar la masiva movilización de fieles —estimada entre tres y cuatro millones de personas en Luján—, garantizando el desarrollo seguro de las actividades litúrgicas y los traslados oficiales del Santo Padre.
Con una carrera construida a base de elecciones arriesgadas, compromiso profesional y una vigencia inquebrantable, Nicole Kidman demuestra que su permanencia en la cima de Hollywood no es fruto del azar, sino de una devoción absoluta por el arte dramático que sigue intacta tras más de cuatro décadas.