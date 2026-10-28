"Amor por lo que hago"

Nicole Kidman a más de cuatro décadas en Hollywood: por qué asegura sentirse orgullosa de sobrevivir en la industria

La reconocida actriz australiana reflexionó sobre su extensa trayectoria artística, destacando que su mayor motivo de orgullo es haber permanecido vigente en la industria cinematográfica desde sus inicios en la adolescencia y mantener intacta su pasión por el cine.