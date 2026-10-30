Nicole Neumann sorprendió al contar una insólita experiencia que vivió en el baño de un club deportivo. Durante una emisión de su programa de streaming Solo con Niki, la modelo recordó cómo un inconveniente con el mecanismo de descarga de un inodoro terminó convirtiéndose en un accidente que le provocó una importante lesión en uno de sus dedos.
Nicole Neumann contó cómo fue el accidente que sufrió en el baño de un club
La modelo relató en su programa de streaming el incómodo episodio que vivió al intentar accionar un inodoro. La situación terminó con una dolorosa herida y mucha sangre.
La anécdota llamó la atención de sus compañeros de programa, especialmente por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó con Neumann atrapada en una incómoda posición, sin poder liberar la mano y con temor a tener que pedir ayuda.
Según explicó, el problema estuvo relacionado con el largo de sus uñas. Al momento de intentar tirar la cadena, no pudo accionar correctamente el mecanismo y decidió introducir un dedo para presionarlo. Sin embargo, cuando quiso retirarlo, descubrió que había quedado enganchado.
"Tenía las uñas larguísimas y no podía tirar la cadena. Metí el dedo y, cuando lo quise sacar, no me salía. Se me trabó", contó al reconstruir el episodio.
Un momento desesperante
La situación se volvió cada vez más incómoda cuando advirtió que no podía sacar el dedo. Además, en ese momento estaba sola en el baño del establecimiento, por lo que no tenía a quién recurrir inmediatamente para que la ayudara.
Neumann describió la desesperación que sintió al encontrarse atrapada en una circunstancia completamente inesperada. "Ustedes no entienden la desesperación que me agarró. ¿Viste cuando te empieza a agarrar mucho calor?", recordó durante el relato.
A la dificultad física se sumó otro problema: la vergüenza de tener que explicar lo que estaba sucediendo. La modelo evaluó la posibilidad de pedir ayuda a los gritos, pero la idea de que alguien ingresara y la encontrara con el dedo enganchado en el mecanismo del inodoro la hacía sentir todavía más incómoda.
"Encima, no había nadie en ese baño. Y me pregunté: '¿Qué hago? ¿Tengo que empezar a los gritos? ¡Me muero del papelón!'", relató.
En ese contexto, decidió intentar resolver el inconveniente por sus propios medios. Su prioridad era liberarse sin tener que involucrar a otra persona ni atravesar el momento embarazoso de explicar cómo había quedado atrapada.
Incluso, recordó que llegó a pensar que prefería salir lastimada antes que tener que abandonar el baño con una parte del inodoro enganchada en la mano.
"Me dije: 'Me saco el dedo, pero lo saco. Chau, saldré sin dedo, pero no voy a salir con la tapa del inodoro en el dedo'", contó al describir el razonamiento que tuvo mientras buscaba una solución.
El desenlace
Finalmente, Neumann hizo fuerza para liberar la mano. Sin embargo, el intento terminó provocándole una lesión dolorosa. La maniobra le permitió salir de aquella situación, pero no sin consecuencias.
"Tiré con tanta fuerza y con un dolor tal que se me cortó todo el dedo, y terminé llena de sangre. Todo el dedo ensangrentado", explicó al recordar el desenlace.
La modelo describió así cómo un inconveniente que inicialmente parecía menor terminó convirtiéndose en un accidente que le provocó una herida considerable. La combinación de las uñas largas, el mecanismo del inodoro y la desesperación por salir del apuro derivó en una experiencia que todavía recuerda.
Durante el programa, Neumann repasó el episodio entre comentarios y risas, aunque dejó en claro que en aquel momento había atravesado una situación angustiante. También hizo referencia a la incomodidad que le generó imaginar que alguien pudiera encontrarla en esa posición.
La anécdota terminó con una reflexión sobre el uso de uñas demasiado largas y las dificultades que pueden generar en determinadas actividades cotidianas.
"Son divinas, pero son muy incómodas", resumió la modelo, al recordar el episodio que compartió con sus compañeros de streaming.
De esta manera, una experiencia que había ocurrido durante una visita a un complejo deportivo volvió a aparecer en escena a partir de su propio relato, con un desenlace inesperado que sorprendió a quienes escucharon la historia.