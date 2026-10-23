A sus 45 años, Nicole Neumann atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional. La modelo disfruta de la maternidad junto a su hijo Cruz, de su matrimonio y de su presente laboral al frente de Solo con Nikita, su programa de streaming.
Nicole Neumann habló sobre su vida y reveló qué haría diferente: "Resguardaría a mis hijas"
Lejos de las polémicas que marcaron algunos capítulos de su vida familiar,la modelo hoy puede mirar el pasado desde otra perspectiva y reconocer los errores que, según considera, habría preferido evitar.
Durante su separación de Fabián Cubero, Nicole quedó en el centro de una fuerte exposición mediática que también involucró a sus hijas, incluida Indiana, la mayor. Con el paso del tiempo, la modelo reflexionó sobre aquella etapa y admitió que hacer públicos ciertos conflictos no fue una decisión acertada.
En una charla con un medio periodístico, Neumann reconoció que habría elegido proteger más la intimidad de sus hijas. «Siento que tendría que haber resguardado a mis hijas; al final, la exposición pública no me sirvió de nada y no aceleró ningún proceso judicial», expresó al recordar aquellos momentos.
Nicole Neumann y la maternidad
La maternidad ocupa un lugar central en la vida de Nicole, que hoy busca acompañar de cerca el crecimiento de sus hijas y las decisiones que tomen de cara a su futuro. Consciente de que podrían seguir sus pasos en el mundo del modelaje, intenta brindarles el apoyo y la contención que considera fundamentales para transitar ese camino.
Su propia experiencia le dejó enseñanzas que ahora procura transmitirles. Desde muy joven, Neumann tuvo que asumir responsabilidades económicas dentro de su hogar y aprender a desenvolverse en una industria exigente, en una época en la que las condiciones eran diferentes a las actuales.
«Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar», recordó al describir las exigencias que enfrentó durante sus primeros años de carrera.
La mirada del público
Con esa mirada retrospectiva, Nicole reconoce el costo personal de crecer bajo la mirada pública y asumir obligaciones desde la adolescencia: “En ese momento ni se analizaba, era otro mundo, pero hoy no permitiría algo así para mis hijas”. Su prioridad es que las adolescentes puedan desarrollar sus propios proyectos sin cargar con conflictos ajenos ni quedar expuestas innecesariamente a situaciones familiares delicadas.
Así, la modelo transforma las experiencias difíciles de su pasado en una oportunidad para acompañar a sus hijas desde otro lugar, con mayor conciencia sobre la importancia de preservar su intimidad y bienestar.
Actualmente, Nicole Neumann disfruta de un gran presente junto a su marido Manuel Urcera con el que comparte la dinámica de una familia ensamblada, marcada por la crianza de sus hijas y de su pequeño hijo Cruz.