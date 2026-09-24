Nicole Neumann protagonizó un fuerte descargo en redes sociales luego de que se difundiera una fotografía suya dentro de un local de comidas rápidas de San Isidro. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram Gossipeame y generó comentarios debido a los hábitos alimenticios de la modelo.
Nicole Neumann estalló por una polémica foto filtrada: “Es una invasión”
La modelo fue fotografiada durante un almuerzo junto a una de sus hijas y una amiga. Luego apuntó contra quien tomó la imagen y aclaró qué había consumido.
En la postal se observa a Neumann sentada en el establecimiento junto a una de sus hijas y una amiga. La publicación sugería que la modelo habría estado comiendo un pancho, aunque también planteaba la posibilidad de que se tratara de una alternativa vegetariana o vegana.
La situación rápidamente tomó repercusión en redes sociales. Neumann decidió entonces referirse públicamente al episodio y cuestionó principalmente la manera en la que fue tomada y difundida la fotografía.
Su explicación
La modelo contó que había concurrido al lugar para acompañar a su hija y a una amiga, quienes querían almorzar allí. Según relató, aceptó ir para complacerlas y aseguró que se encontraba atravesando una jornada personal, alejada de sus actividades laborales.
Neumann también sostuvo que dentro del establecimiento había advertido la presencia de una persona que hizo un comentario relacionado con su alimentación. Según su relato, ella incluso había realizado una broma sobre la posibilidad de que alguien pudiera fotografiarla en ese contexto.
Posteriormente, la modelo cuestionó que la imagen hubiera sido tomada a sus espaldas y sin su consentimiento. En sus historias de Instagram apuntó directamente contra la persona a la que atribuyó la fotografía y calificó la situación como una invasión a su privacidad.
“Me sacás una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”, expresó.
La modelo también cuestionó el estado de la imagen que comenzó a circular. Según manifestó, consideró que la fotografía había sido difundida con una intención negativa y criticó que hubiera llegado a los medios.
Qué había comido
Uno de los principales motivos de repercusión fue la supuesta contradicción entre la imagen y las elecciones alimentarias de Neumann. La modelo mantiene desde hace años una alimentación vegetariana y ha expresado públicamente su postura respecto del consumo de productos de origen animal.
Ante las versiones sobre el supuesto pancho, aclaró que durante el almuerzo había consumido nachos o totopos y negó haber comido carne. “Claramente no como animales muertos”, sostuvo en su descargo.
La publicación original también había dejado abierta la posibilidad de que el alimento observado en la fotografía fuera una preparación apta para vegetarianos o veganos, por lo que la imagen por sí sola no permitía determinar qué había consumido la modelo.
Además de referirse a la comida, Neumann insistió en que su principal molestia estaba relacionada con la forma en que se obtuvo la imagen. Según explicó, se encontraba compartiendo un momento familiar y consideró que la fotografía había expuesto innecesariamente una situación de su vida privada.
El episodio generó nuevas repercusiones en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto sobre la alimentación de la modelo como sobre la difusión de fotografías tomadas sin que la persona retratada supiera que estaba siendo registrada.