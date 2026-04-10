La histórica disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero ha cruzado un nuevo límite que parecía infranqueable. En las últimas horas, y en medio de un clima de máxima tensión por la salud y privacidad de sus hijas, se reveló la existencia de audios de WhatsApp que la modelo le habría enviado a Mica Viciconte. Según testigos presenciales que accedieron al material, el contenido de los mismos es "espantoso" y refleja un nivel de violencia verbal inédito en este enfrentamiento.
Se filtran escabrosos audios de Nicole Neumann contra Mica Viciconte
La interna familiar entre la modelo y la pareja de Fabián Cubero sumó un capítulo de extrema virulencia. Tras las acusaciones de maltrato, salieron a la luz grabaciones que complican a Neumann por el tenor de sus insultos.
El detonante: la internación de Allegra
Desde ese punto explotaron diversos efectos colaterales, como la grave acusación de Nikita contra Mica Viciconte. “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para limpiarse se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor”, bramó y aunque no especificó un nombre, todo el mundo interpretó que se refería a Mica, que es mamá de Luca Cubero.
Esta frase disparó una respuesta inmediata del entorno de "Poroto", que no tardó en exponer el comportamiento de Neumann puertas adentro.
Testimonios del escándalo
La periodista Débora D'Amato fue quien dio precisiones sobre el tenor de las comunicaciones de Nicole hacia la panelista de "Ariel en su salsa". En el ciclo "A la tarde", D'Amato fue tajante: "Yo escuché los audios que enviaba Nicole y eran espantosos, absolutamente feos".
Ante la insistencia de sus colegas sobre el contenido exacto, la panelista prefirió resguardar las palabras literales por su crudeza, aunque subrayó: "No quiero decir exactamente qué decían, pero no me gustaría que hablen así de mí. Eran específicamente en contra de Micaela". Estos audios desmentirían la postura de "paz y espiritualidad" que la modelo suele pregonar en sus redes sociales, dejando al descubierto una relación irreconciliable.
Un conflicto que no da tregua
Este nuevo episodio se suma a una lista interminable de denuncias cruzadas que incluyen desde el manejo de la pandemia hasta la organización de los cumpleaños de 15 de las menores. Mientras Neumann intenta posicionarse como la protectora de la integridad de sus hijas, el entorno de Cubero y Viciconte insiste en que el hostigamiento es unidireccional y constante.
Con la filtración de estos audios, la justicia y la opinión pública vuelven a poner la lupa sobre un ecosistema familiar donde los adultos parecen no encontrar el camino del diálogo, dejando a las menores en el centro de una batalla mediática sin final a la vista.