En Punta del Este

Nicole Neumann deslumbra con un costoso regalo para los 15 años de su hija Allegra Cubero

El regalo, una gargantilla de una prestigiosa firma, se convirtió en tendencia en redes, destacando por su diseño romántico y su elevado precio. El evento, que inicialmente se especuló sería organizado por su padre, finalmente contó con una celebración paralela que unió a la familia.