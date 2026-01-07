Nicole Neumann deslumbra con un costoso regalo para los 15 años de su hija Allegra Cubero
Nicole Neumann sorprendió a su hija Allegra Cubero con un exclusivo y costoso regalo por sus 15 años durante una celebración íntima en Punta del Este. La modelo no solo organizó un festejo en familia, sino que también eligió una pieza de joyería de alta gama que se volvió tendencia en redes sociales.
Un regalo que marcó la ocasión
La protagonista del festejo recibió de parte de su madre una gargantilla de la prestigiosa firma Swarovski, perteneciente a una colección inspirada en la cantante internacional Ariana Grande. La pieza destaca por su diseño romántico con cristales en forma de corazón y está valuada en alrededor de $979.000 según el sitio oficial de la marca.
Nicole compartió el momento de la entrega en sus redes sociales, junto con un emotivo mensaje: “¡Felices XV princesa de mis sueños! ¡Te amo infinito! Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera…”
A través de su cuenta de Instagram, Neumann mostró varios momentos de la celebración, desde instantes familiares hasta la emoción de la quinceañera al soplar las velitas rodeada de amigos y familiares. Las imágenes reflejaron una noche cálida y llena de afecto.
Uno de los momentos más comentados fue el tradicional vals, que Allegra compartió con Manu Urcera, el actual esposo de Nicole, gesto que llamó la atención y generó comentarios entre los seguidores por el contexto familiar particular.
La celebración en Punta del Este siguió a semanas de especulaciones sobre cómo se realizaría el festejo de los 15 años de Allegra. Originalmente, se había informado que el evento principal estaría organizado por su padre, Fabián Cubero, sin la presencia de Nicole. Sin embargo, la modelo decidió preparar una celebración paralela para estar junto a su hija en esta etapa tan significativa.
Con un regalo de lujo y una celebración que combinó estilo y emotividad, Nicole Neumann logró que los 15 años de Allegra Cubero fueran una fecha memorable. Más allá del valor económico del obsequio, la protagonista fue la complicidad familiar y los momentos compartidos en un entorno festivo que quedará grabado en las redes y en el corazón de muchos.