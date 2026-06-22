El regreso de Olivia Rodrigo a los primeros planos de la escena musical global no solo está dando que hablar por sus nuevas composiciones.
Olivia Rodrigo confesó que perdió el 60% de la audición en un oído
En medio de la promoción de su tercer disco, la cantante de 23 años sorprendió al dar detalles de una dificultad sensorial que arrastra desde su infancia y explicó cómo afecta su carrera musical.
En plena campaña de promoción de su tercer trabajo de estudio, titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, la artista californiana de 23 años sorprendió a sus fanáticos y a la prensa internacional al revelar detalles de una condición de salud con la que convive desde que era una niña: padece una pérdida auditiva del 60% en su oído izquierdo.
Con la naturalidad y el carisma que la caracterizan, la cantante abordó su dificultad sensorial entre risas y anécdotas, demostrando que lejos de ser un tabú, es una característica completamente integrada a su rutina diaria y a su identidad.
El diagnóstico y sus estrategias diarias
Según relató la propia intérprete, la condición fue detectada de manera muy temprana. Durante unos exámenes médicos de rutina en el jardín de infantes, los especialistas descubrieron que presentaba una disminución parcial de la capacidad auditiva en el lado izquierdo.
Desde ese momento, tanto su familia como su entorno escolar se adaptaron para acompañarla, permitiéndole desarrollar distintas herramientas comunicativas.
"Tengo bastantes problemas", comentó divertida ante los micrófonos cuando los conductores del ciclo le consultaron sobre el tema, haciendo un juego de palabras con el título de uno de sus nuevos sencillos, What’s Wrong with Me?.
Rodrigo explicó que una de sus principales reglas de convivencia es que las personas se ubiquen siempre a su derecha para hablarle, especialmente si se trata de secretos o información importante. "Si alguien se sienta a mi izquierda, difícilmente logre entender el mensaje", confesó.
El desafío de la música y el oído profesional
La noticia generó una fuerte sorpresa entre los presentadores del programa, quienes destacaron las enormes exigencias sonoras que demanda la carrera de una estrella pop internacional, expuesta constantemente a auriculares de monitoreo (in-ears), pruebas de sonido y estruendosos conciertos en estadios.
Sin embargo, la artista fue tajante al asegurar que la limitación jamás interfirió en su proceso creativo ni en sus enérgicos shows en vivo.
Para la cantante de éxitos como Drivers License, esta particularidad lejos de ser una desventaja se transformó en un elemento que enriqueció su oído profesional. Sostuvo que la obligó a agudizar su concentración, a prestar mayor atención a las texturas y detalles de la producción musical y a desarrollar una perspectiva única a la hora de componer y comunicarse.
El humor como bandera y el valor
No es la primera vez que Rodrigo hace mención a su salud auditiva, ya que a fines de 2023 se había definido a sí misma como "medio sorda". Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que aporta la cifra exacta del 60%, un gesto que fue muy aplaudido por visibilizar la diversidad funcional dentro de una industria musical que suele exigir estándares irreales de perfección.
En ese sentido, detalló que el sentido del humor es su gran aliado y que suele compartir bromas al respecto con su íntima amiga, la fotógrafa y realizadora audiovisual Petra Collins, quien también convive con una dificultad sensorial, en su caso visual.
Con este mensaje de autoaceptación en una era marcada por la resiliencia, Olivia Rodrigo inicia una nueva etapa artística consolidándose no solo como un fenómeno de ventas, sino como un ejemplo de honestidad para toda su generación.