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Pampita compartió una publicación de La China Suárez y luego se arrepintió: qué pasó

La modelo generó repercusión en redes tras difundir contenido de la actriz en sus historias de Instagram y retirarlo posteriormente. El episodio despertó especulaciones entre los usuarios sobre el motivo de lo ocurrido.

Pampita y La China Suárez volvieron a estar en el foco.Pampita y La China Suárez volvieron a estar en el foco.
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Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un llamativo episodio en redes sociales luego de compartir en sus historias de Instagram una publicación de Eugenia “La China” Suárez y eliminarla pocos segundos después.

La situación fue advertida por sus seguidores y rápidamente comenzó a circular en redes. Una captura difundida por el panelista Pepe Ochoa permitió observar la publicación antes de que fuera retirada.

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La publicación

Según la captura compartida por Ochoa, la historia permaneció visible durante al menos 17 segundos antes de ser eliminada.

“A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, escribió el panelista junto a la imagen que difundió en sus redes sociales.

Pepe Ochoa mostró la captura del posteo.Pepe Ochoa mostró la captura del posteo.

El episodio generó numerosas reacciones y distintas especulaciones entre los usuarios acerca de la intención detrás de la publicación. Pampita y La China Suárez actualmente no se siguen mutuamente en Instagram.

Las teorías que surgieron en redes

Luego de que la historia fuera eliminada, algunos usuarios plantearon diferentes posibilidades sobre lo ocurrido. Una de las hipótesis compartidas en X apuntó a que Pampita podría haber intentado enviar la publicación a otra persona y que, por error, terminó compartiéndola públicamente.

Hasta el momento Pampita no se pronunció públicamente sobre el robo.La modelo eliminó luego la historia de Instagram.

“Si lo analizás… No fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona… y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar”, escribió un usuario.

Esta interpretación forma parte de las reacciones que surgieron en redes y no fue confirmada por Pampita.

Qué había dicho Pampita sobre La China

El vínculo entre ambas volvió a ocupar espacio en los medios por el unfollow que La China Suárez le dio a Pampita, en medio de la polémica relacionada con la incorporación de la modelo como nueva cara de Carolina Herrera y su respuesta a un posteo conocido como “el padre del año”.

En aquella oportunidad, Pampita fue consultada por un móvil y negó tener un conflicto con la actriz. “No tengo ni idea qué pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte siempre, siempre el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo”, había expresado.

La modelo también remarcó que, más allá de cualquier situación personal, existe un vínculo familiar entre ambas a través de sus hijos. “Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos. Y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, sostuvo.

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Carolina "Pampita" Ardohaín
Eugenia "China" Suárez

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