Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y debió ser internada

La tarde de este sábado 14 de febrero se vio sacudida por una noticia que generó inmediata preocupación en el ambiente artístico y entre sus miles de seguidores: Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internada.
El hecho y la atención médica
Según las primeras informaciones, la querida actriz y exvedette se encontraba en su vivienda cuando sufrió un traspié que derivó en una fuerte caída. Ante el impacto y el dolor persistente, su círculo cercano decidió su traslado inmediato para realizarle los estudios de rigor y descartar lesiones óseas de gravedad.
“Amores, tuve una caída bajando la escalera de mi casa. Estaba con poca luz, terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho. No podía respirar, un dolor insoportable. Estoy en la [Clínica] Zabala, con cuatro costillas rotas. Gracias a los que me ayudan en este momento. Llamé desde la ambulancia, porque en este lugar estuvo tan bien atendida Carmen Barbieri... A mi hija Eleonora yo le aviso siempre, hizo todos los trámites y está acompañandome mi amiga Cristina Paradiso. Besos a las tres angelitas. Gracias Jesús”, escribió en su cuenta de Facebook.
El mensaje que compartió la actriz en su cuenta de Facebook.
Un ícono de la escena nacional
La noticia de su internación movilizó rápidamente a colegas y amigos del medio, quienes a través de redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Zulma, una de las figuras más emblemáticas de la época dorada de la revista y el cine argentino, ha sabido mantenerse vigente en el afecto del público, participando activamente en obras de teatro y programas de televisión hasta hace muy poco tiempo.
Su vitalidad y su carácter siempre frontal la han convertido en una figura sumamente respetada en la industria. Por ello, el impacto de este accidente doméstico —un riesgo frecuente pero no por ello menos preocupante— ha generado una ola de consultas sobre su evolución en el Sanatorio donde se encuentra ingresada.
Zulma Faiad y su hija Elenora Guerrero
A la espera de novedades
Se espera que en las próximas horas su familia o las autoridades del centro médico emitan un parte oficial que brinde mayor claridad sobre los pasos a seguir en su recuperación. Por el momento, la recomendación médica es el reposo absoluto y el monitoreo constante para asegurar que no existan complicaciones derivadas del traumatismo.