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La reflexión de Flor de la V contra la discriminación hacia la comunidad trans

En una fecha dedicada a homenajear a quienes sufrieron persecución y crímenes de odio, la conductora reclamó acceso pleno a oportunidades laborales y sociales. El pronunciamiento coincide con el alerta de entidades LGBT ante el aumento de hechos violentos en la vía pública.