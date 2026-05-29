La actriz y coreógrafa Reina Reech volvió a aparecer públicamente tras las versiones de un posible distanciamiento con su hija, Juana Repetto. En una reciente entrevista, se refirió a su actualidad personal, sus proyectos de viaje y su vida sentimental, donde no descartó la posibilidad de volver a enamorarse.
Reina Reech sorprendió al revelar el requisito para su próximo novio
La artista habló sobre su presente sentimental, se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse y explicó qué características considera indispensables en una futura pareja.
Reech contó que próximamente realizará un extenso viaje de alrededor de 40 días por Europa. Su itinerario incluirá Portugal, donde visitará a su hijo Bautista y su pareja Delfina, además de recorrer distintas ciudades y puntos turísticos.
“Voy a hacer un viaje de cuarenta días por Portugal, donde viven mi hijo Bautista y su mujer Delfina. Además de recorrer Lisboa y la zona de Algarve, visitaré la capilla del Señor de la Piedra y el santuario del Buen Jesús del Monte, entre otros sitios. Y, después, voy a ir a las Canarias”, detalló.
Soltería y nuevas oportunidades
En el plano sentimental, la artista aseguró que se encuentra soltera, aunque abierta a iniciar una nueva relación si aparece la persona indicada. También remarcó qué tipo de vínculo busca en esta etapa de su vida.
“En este momento, querría a alguien que estuviera en mi misma frecuencia. No quiero un trasnochado”, expresó.
Además, sostuvo que confía en el destino y en la posibilidad de encontrar a alguien especial en el momento adecuado, aunque reconoció que en el último tiempo no apareció ninguna persona que le genere interés.
Mirada sobre la familia
En la misma entrevista, Reech también habló sobre su vínculo con sus nietos, a quienes disfruta acompañar en su crecimiento. Destacó que prioriza el juego y la interacción por sobre el uso de pantallas durante las visitas.
“Ser abuela es una de las cosas que más disfruto. Cuando Juana viene con los chicos, no les pongo pantallas ni les doy el celular… eso sería como si no me visitaran”, comentó.