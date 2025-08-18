Eliana Guercio y una dura revelación sobre su salud: qué dijo

Hace pocos días, Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos de los tratamientos estéticos en manos de personas sin capacitación. Según reveló, se hizo un retoque con el cual no solo no obtuvo el resultado que esperaba, sino que sufrió reacciones adversas.
La mujer de Sergio “Chiquito” Romero regresó este lunes a su puesto de trabajo en el programa “A la Barbarossa” y dio detalles de lo sucedido en un tratamiento llamado “CO2”. Se trata de un láser que quema las capas superficiales de la piel.
La mediática contó su reciente padecer.
Revelaciones
“El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana”, comenzó a contar, para luego enumerar varios temas estéticos que no resolvió y que no le interesan ya que no se considera una obsesiva por la estética.
“Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada, a mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, explicó.
Eliana remarcó que es fundamental hacerlo “en las manos adecuadas porque te pueden quemar, me escribió mucha cantidad de gente preocupada porque tienen turno para hacérselo, yo lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera, que se haya hecho el procedimiento y diga a mí me fue bien”.
Guercio inició una acción legal contra la doctora que le realizó el procedimiento: “Es como un peeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial”.
La modelo contó que firmó un consentimiento antes de realizarse el procedimiento, pero le hará juicio a la doctora porque no lo habría realizado de manera correcta.
Con su esposo, el arquero Sergio Romero.
El posteo
"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", posteó.
"Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace", agregó por redes.
"¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan". Y remarcó que lo cuenta para concientizar a la gente: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!", cerró.
