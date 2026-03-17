Revelaron el verdadero motivo por el cual Sean Penn no fue a buscar su Oscar

La 98.ª edición de los Premios Oscar tuvo su momento más impactante no sobre el escenario del Dolby Theatre, sino a miles de kilómetros de distancia.
El actor se consagró como Mejor Actor de Reparto por "Una batalla tras otra" en la ceremonia del domingo. Sin embargo, su silla quedó vacía y despertó todo tipo de especulaciones en el Dolby Theatre.
La 98.ª edición de los Premios Oscar tuvo su momento más impactante no sobre el escenario del Dolby Theatre, sino a miles de kilómetros de distancia.
Según medios internacionales, la ausencia de Sean Penn en la ceremonia del pasado domingo 15 de marzo —donde se consagró como Mejor Actor de Reparto— tuvo una causa de fuerza mayor: el actor se encontraba en Kiev, brindando su apoyo al pueblo ucraniano.
Fue el actor Kieran Culkin quien, al abrir el sobre y notar el vacío en la primera fila, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… O no quiso”, bromeó ante las risas del auditorio, para luego aceptar la estatuilla en nombre de su colega.
La visita fue confirmada tanto por fuentes oficiales del gobierno ucraniano como por el propio presidente Volodímir Zelenski.
Al momento en que su nombre resonaba en Los Ángeles por su papel en “Una batalla tras otra”, Penn compartía una reunión estratégica en la capital ucraniana, reafirmando un vínculo que comenzó años atrás con la grabación de su documental sobre el conflicto bélico en ese país.
Para Penn, el reconocimiento de la Academia quedó en un segundo plano frente a su "compromiso inquebrantable" con la causa europea. No es la primera vez que el actor utiliza su relevancia global para visibilizar el conflicto; sin embargo, el hecho de elegir el frente de batalla en lugar de la noche más importante del cine marca un hito en la historia de los premios.
Mientras el director del film aceptaba la estatuilla en su nombre ante una audiencia desconcertada, Penn reafirmaba en Ucrania su perfil de actor-activista, demostrando que para él, las "batallas" reales no ocurren en la pantalla, sino en el territorio.
El compromiso de Penn con Ucrania se selló definitivamente con la realización de su documental “Superpower”, filmado en los inicios de la invasión rusa. Aquella experiencia transformó la visión del actor, quien desde entonces ha volcado su agenda personal y profesional a dar visibilidad al conflicto en los foros internacionales más importantes.
Al encontrarse en Kiev al momento de la premiación, Penn dejó en claro que su verdadera "batalla" no terminó con el rodaje de la película que le valió el galardón, sino que continúa activa en las calles de una capital que sigue bajo asedio.