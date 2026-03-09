Dispararon contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras estaba dentro: detuvieron a una mujer
El ataque ocurrió en la residencia de la cantante en Beverly Hills. Una mujer de unos 30 años fue arrestada luego de efectuar varios disparos con un rifle hacia la vivienda. No se reportaron heridos y la policía investiga el motivo.
Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en el barrio de Beverly Crest.Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni
La casa de la cantante barbadense Rihanna en el área de Beverly Hills, en Los Ángeles, fue atacada a tiros el domingo por la tarde mientras la artista se encontraba dentro de la propiedad. El episodio generó una rápida intervención policial y terminó con una mujer detenida como principal sospechosa del hecho.
Según informaron medios estadounidenses citando a la policía local, la agresora habría efectuado alrededor de diez disparos con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la artista. Al menos cuatro proyectiles impactaron en la casa y uno logró atravesar una pared, aunque no hubo personas heridas.
Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió cerca de las 13.21 (hora local) en el barrio de Beverly Crest, una zona residencial donde viven varias celebridades. La policía acudió al lugar tras recibir el aviso por los disparos y comenzó un operativo para localizar a la sospechosa.
Créditos: REUTERS/Hannah McKay
Cómo ocurrió el ataque
De acuerdo con la reconstrucción inicial del caso, la mujer llegó al lugar en un vehículo y desde allí comenzó a disparar hacia la residencia de la cantante. La vivienda forma parte de un complejo de alta seguridad donde viven figuras del entretenimiento y empresarios del sector tecnológico.
Los investigadores señalaron que los disparos fueron efectuados desde el exterior de la propiedad. Algunos proyectiles impactaron en la fachada y otros en estructuras cercanas a la entrada. Uno de ellos penetró el interior de la casa, lo que encendió las alarmas entre los ocupantes del lugar.
En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la vivienda. Sin embargo, no se reportaron heridos ni entre los residentes ni entre el personal que trabaja en la propiedad.
Tras el ataque, la mujer intentó abandonar la zona en un automóvil. La policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullas y apoyo aéreo. Finalmente, la sospechosa fue localizada y arrestada poco tiempo después en un centro comercial cercano.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron el arma utilizada en el ataque, un rifle de asalto, que fue hallado dentro del vehículo. La mujer quedó detenida mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.
Créditos: REUTERS/Brian Snyder
Investigación abierta
Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el motivo del ataque ni si la sospechosa tenía algún vínculo previo con la artista. El caso quedó a cargo de unidades especializadas de la policía de Los Ángeles que investigan delitos violentos.
Tampoco se confirmó si en la casa estaban presentes otros integrantes de la familia de la cantante, entre ellos su pareja, el rapero A$AP Rocky, y los hijos de ambos. Algunos reportes indicaron que podrían haber estado en la propiedad, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.
La mansión donde ocurrió el incidente se encuentra en una zona conocida por su privacidad y por las estrictas medidas de seguridad que suelen tener las residencias de celebridades. A pesar de ello, el caso reavivó el debate sobre la seguridad en barrios donde viven figuras públicas.
No es la primera vez que una propiedad vinculada a la cantante enfrenta un episodio de seguridad. En 2018, un hombre ingresó sin autorización a otra casa que la artista posee en Hollywood Hills cuando ella no se encontraba en el lugar.
Tras el nuevo incidente, se reforzaron las medidas de vigilancia en el perímetro de la vivienda y en el barrio. Las autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y otras evidencias para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
Por el momento, la artista no realizó declaraciones públicas sobre el episodio. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para determinar si se trató de un ataque dirigido, un acto aislado o un hecho relacionado con otro tipo de motivación.
El caso volvió a colocar a la cantante en el centro de la atención mediática, aunque en esta ocasión por un episodio de seguridad que, pese a su gravedad, no dejó víctimas. Las autoridades esperan que las próximas pericias y testimonios permitan esclarecer qué motivó el ataque y si hubo más personas involucradas.