Nuevos datos

Revelaron nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el actor de “Breaking Bad”

Un informe policial del condado de Cameron, Texas, aportó precisiones sobre el fallecimiento del actor de 34 años. Bryan Cranston, su compañero en la serie, habló entre lágrimas sobre sus últimos contactos y pidió buscar ayuda ante una situación de depresión.