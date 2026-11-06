La muerte de RJ Mitte, el actor que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter White Jr. en la serie “Breaking Bad”, volvió a ocupar la atención de los medios luego de que se conocieran nuevos datos de la investigación policial. El artista tenía 34 años y fue encontrado sin vida el 12 de octubre en su domicilio de Brownsville, en el estado de Texas, Estados Unidos.
Revelaron nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el actor de “Breaking Bad”
Un informe policial del condado de Cameron, Texas, aportó precisiones sobre el fallecimiento del actor de 34 años. Bryan Cranston, su compañero en la serie, habló entre lágrimas sobre sus últimos contactos y pidió buscar ayuda ante una situación de depresión.
La información fue publicada por el medio estadounidense Page Six, que tuvo acceso a parte de un informe oficial del condado de Cameron. Según el documento, la muerte fue registrada como un suicidio. El reporte también indica que se solicitaron una autopsia y estudios toxicológicos, aunque los resultados de esos procedimientos no aparecen en los registros que trascendieron.
Mitte había sido despedido públicamente por sus compañeros de elenco y por su representante artístico, quien confirmó su fallecimiento y destacó tanto su trabajo como actor como su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.
Qué se conoció del informe policial sobre la muerte del actor
De acuerdo con la documentación difundida, RJ Mitte fue declarado muerto a las 13.32 del 12 de octubre. El informe corresponde a las actuaciones realizadas en el condado de Cameron, donde se encuentra Brownsville, ciudad en la que residía el intérprete.
La muerte había sido confirmada inicialmente por su representante a medios como People y Variety. En aquel momento, el comunicado lo describió como un actor querido, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.
Mitte había sido diagnosticado con parálisis cerebral durante su infancia. Esa experiencia también formó parte de su trabajo en “Breaking Bad”, ya que su personaje, Walter White Jr., tenía la misma condición. A partir de su popularidad, el actor aprovechó su exposición pública para promover la inclusión y una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.
Bryan Cranston recordó sus últimos contactos con RJ Mitte
Uno de los testimonios que volvió a tomar relevancia tras conocerse el informe fue el de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la ficción.
En una entrevista con Associated Press, el actor habló sobre los últimos intercambios que había mantenido con su compañero. Según relató, ambos intentaban coordinar un encuentro, aunque se encontraban en distintas ciudades de Estados Unidos.
Cranston contó que la noticia lo dejó desconcertado durante varios días y se preguntó si Mitte había intentado transmitirle alguna preocupación durante sus últimas conversaciones. También recordó que el intérprete tenía apenas 34 años.
Hacia el final de su reflexión, el protagonista de “Breaking Bad” dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones de depresión. Señaló que ese sufrimiento es real y remarcó que nadie tiene que enfrentarlo en soledad. Además, alentó a buscar acompañamiento profesional y apoyo en el entorno cercano.