Bryan Cranston volvió a hablar públicamente sobre la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en la serie Breaking Bad. Durante una entrevista con Associated Press, el protagonista de la ficción se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su compañero y reveló que ambos intentaban coordinar un encuentro que nunca llegaron a concretar.
Bryan Cranston rompió en llanto al recordar a RJ Mitte, su hijo en “Breaking Bad”
El intérprete contó que intentaba organizar un encuentro con su compañero semanas antes de su fallecimiento y compartió un mensaje para quienes atraviesan una depresión.
Mitte murió el 12 de octubre, a los 34 años. Su fallecimiento generó conmoción entre sus compañeros de elenco y los seguidores de la producción estadounidense, que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de las últimas décadas.
“Es una lástima. Me dejó desconcertado durante varios días. Todavía no lo entiendo”, expresó Cranston al recordar lo ocurrido. El actor también contó que habían intercambiado mensajes semanas antes y que buscaban una fecha y un lugar para reunirse.
Un encuentro pendiente
Durante la conversación con AP, Cranston explicó que las dificultades para coordinar sus agendas y los lugares en los que se encontraban complicaron la posibilidad de verse. Mientras él estaba en Nueva York y tenía previsto viajar a Los Ángeles, Mitte se encontraba en Texas.
La imposibilidad de concretar ese encuentro se convirtió en uno de los aspectos que más lo afectaron después de conocer la noticia. Con la voz entrecortada, el intérprete de Walter White se preguntó si su antiguo compañero tenía algo importante que quería conversar con él.
“Me pregunto si quería hablar conmigo de algo. Es como, Dios mío. Tenía 34 años”, manifestó durante la entrevista.
No era la primera vez que Cranston se refería públicamente a la pérdida. Días después del fallecimiento, había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el vínculo que construyeron durante el rodaje de Breaking Bad y el cariño que sentía por quien interpretó a su hijo en la ficción.
En aquella despedida, destacó la determinación de Mitte y su evolución profesional desde que se incorporó al elenco siendo adolescente. También recordó que el joven había nacido con parálisis cerebral y que nunca permitió que esa condición limitara sus objetivos.
Cranston señaló, además, que su compañero había utilizado la experiencia adquirida en la industria para defender los derechos de las personas con discapacidad y apoyar iniciativas vinculadas con esa comunidad.
Un mensaje de apoyo
En la entrevista, Cranston también aprovechó la repercusión de sus palabras para dirigirse a quienes atraviesan problemas de salud mental. El actor remarcó la importancia de reconocer la depresión y buscar acompañamiento cuando una persona enfrenta una situación difícil.
“Si sentís depresión, es algo real. No estás solo. Hay ayuda disponible para acompañarte durante el proceso, tanto de profesionales como de las personas cercanas. Mi consejo es que busques ayuda”, expresó.
La muerte de Mitte fue confirmada públicamente el 12 de octubre. Su representante informó que el actor había fallecido por suicidio, una noticia que impactó especialmente a quienes habían compartido con él los años de trabajo en la serie.
Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo del personaje principal de Breaking Bad. Participó en 56 episodios de la producción, emitida entre 2008 y 2013, y continuó trabajando en proyectos audiovisuales después de su finalización.
Fuera de la actuación, también se involucró en iniciativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Su trayectoria estuvo marcada tanto por su trabajo artístico como por su participación en esas causas.
A través de sus declaraciones, Cranston volvió a expresar el impacto que tuvo la pérdida de su compañero y el desconcierto que le produjo no haber podido concretar aquella reunión. Su testimonio también puso el foco en la importancia de hablar sobre la salud mental y buscar ayuda ante situaciones de sufrimiento emocional.