El reconocido cantante británico Robbie Williams confirmó públicamente que recientemente fue diagnosticado dentro del espectro autista. Durante una presentación realizada en Londres, el exintegrante de Take That abordó el hallazgo con humor y optimismo, al señalar que esta condición, sumada a su diagnóstico previo de TDAH, le brinda una explicación clara a diversos comportamientos e intensos procesos creativos con los que ha convivido a lo largo de su vida.
Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo a los 52 años
El cantante británico reveló durante un evento en Londres que fue diagnosticado dentro del espectro autista. Con humor y honestidad, el exintegrante de Take That explicó cómo esta condición y su TDAH explican sus comportamientos, sus pensamientos intrusivos y el refugio que encuentra en la creación artística.
Un nuevo diagnóstico abordado con humor
Durante una sesión de preguntas y respuestas en la capital británica por el lanzamiento de la colección de su firma de ropa Hopeium, el artista de 52 años compartió detalles de su estado de salud mental y neurodivergencia.
“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, afirmó Williams frente al público presente. Con su característico estilo desinhibido, el intérprete bromeó sobre el alcance de este descubrimiento en su cotidianeidad: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: 'Lo siento, soy autista'”.
La convivencia con el TDAH y el refugio de la creatividad
El músico profundizó además en las dinámicas que le exige el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). “Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 %, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos”, expresó.
En ese sentido, la estrella pop explicó que focalizar su mente en proyectos creativos representa su principal canal de autorregulación. Estar “completamente y absolutamente obsesionado con crear imágenes y hacer cosas divertidas” le permite alejar la atención de sí mismo y mitigar pensamientos intrusivos cargados de ansiedad o temor.
Para ilustrar el nivel de fijación y estrés mental que suele experimentar, Williams relató un episodio vivido durante un vuelo reciente: “Estaba sentado en un avión y pensé: '¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?' Ese es el nivel con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”.
Salir de la máscara: antecedentes y el éxito profesional
Esta confirmación se suma a otras afecciones que el cantante ha hecho públicas con anterioridad. Además del TDAH, Williams ha manifestado padecer pensamientos intrusivos constantes que comparó en 2025 con un “Tourette interior”, así como el fenómeno conocido como "enmascaramiento", mediante el cual simula una imagen de extrema seguridad y arrogancia sobre el escenario para ocultar la vulnerabilidad que atraviesa por dentro.
A pesar de estos desafíos personales, el artista atraviesa un período de notable vigencia profesional. En enero lanzó su álbum Britpop, obra con la que conquistó el puesto número uno en el Reino Unido y quebró el récord histórico de The Beatles como el artista con mayor cantidad de discos en el primer lugar en ese país. Como parte de la promoción de este material, Williams alista una gira internacional que incluye presentaciones en América Latina programadas para los meses de septiembre y octubre.
La apertura de figuras públicas de alcance global respecto a sus diagnósticos de neurodivergencia contribuye a derribar prejuicios e incentiva un diálogo abierto sobre la salud mental. Al compartir sus vivencias con naturalidad y humor, Robbie Williams vuelve a utilizar su visibilidad no solo para conectar desde el arte, sino para desmitificar realidades complejas que atraviesan a millones de personas en todo el mundo.