“Explica muchísimo”

Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo a los 52 años

El cantante británico reveló durante un evento en Londres que fue diagnosticado dentro del espectro autista. Con humor y honestidad, el exintegrante de Take That explicó cómo esta condición y su TDAH explican sus comportamientos, sus pensamientos intrusivos y el refugio que encuentra en la creación artística.