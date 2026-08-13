En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del expediente judicial que acusa formalmente a Nick Reiner por el asesinato de sus padres, el reconocido director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer.
Se filtraron detalles del crimen de Rob Reiner y su esposa: cómo fue el ataque
El expediente judicial reveló nuevos datos sobre el ataque y sostiene que habría sido cometido mediante una emboscada, mientras Nick Reiner permanece acusado por el doble asesinato.
La principal novedad del caso está relacionada con la manera en que, según la acusación, se habría producido el ataque. El nuevo expediente incorpora la circunstancia de haber actuado “al acecho”, una figura contemplada por la legislación de California que implica ocultar las intenciones, esperar una oportunidad y realizar un ataque sorpresivo.
De acuerdo con los documentos judiciales difundidos, los investigadores sostienen que se trató de una emboscada. La nueva acusación fue presentada ante un gran jurado y permite a los fiscales avanzar hacia el juicio sin tener que atravesar una audiencia preliminar.
Qué dice la nueva acusación
El expediente sostiene que Nick Reiner habría cometido los asesinatos después de observar y esperar el momento adecuado para atacar. La incorporación de esta circunstancia podría agravar las consecuencias legales que enfrentaría en caso de ser declarado culpable.
La acusación también incluye el señalamiento de que habría utilizado un arma blanca durante el ataque. Reiner, de 32 años, se declaró inocente de los cargos y continúa detenido.
El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el caso como una profunda traición hacia las personas que amaban y confiaban en el acusado. También sostuvo que la decisión del gran jurado representa un avance hacia la instancia de juicio.
El crimen
Rob Reiner, director de películas como Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida, y su esposa fueron encontrados muertos en su vivienda de Brentwood, en Los Ángeles, en diciembre de 2025.
Según la información incorporada a la causa, ambos habrían sufrido múltiples heridas provocadas con un cuchillo. Nick Reiner fue detenido horas después de que se descubrieran los cuerpos y desde entonces permanece bajo custodia.
Las autoridades también ubicaron al acusado en la zona de la vivienda familiar y señalaron que posteriormente habría estado en un hotel de Santa Mónica. Allí se habría encontrado evidencia con sangre, de acuerdo con los elementos difundidos sobre la investigación.
La noche previa al asesinato
En las horas anteriores al crimen, Rob Reiner y su esposa habían asistido junto con Nick a una fiesta organizada por Conan O’Brien.
De acuerdo con testimonios citados en la investigación, durante el encuentro Nick habría tenido comportamientos que llamaron la atención de algunos de los presentes. También habría protagonizado un intercambio con el actor Bill Hader y una discusión con su padre.
Después de ese episodio, Rob Reiner decidió abandonar la celebración. Los investigadores sostienen que, posteriormente, Nick habría regresado a la vivienda familiar.
La investigación indica que, después del ataque, el acusado se habría trasladado a un hotel. Allí, empleados del establecimiento habrían encontrado rastros de sangre en la habitación. Horas más tarde, fue detenido por las autoridades.
Qué puede pasar ahora con Nick Reiner
La nueva acusación presentada por el gran jurado permite que el proceso avance directamente hacia el juicio, sin una audiencia preliminar en la que los fiscales deban presentar públicamente las pruebas y llamar a declarar a testigos.
La circunstancia de haber actuado “al acecho” puede tener consecuencias importantes sobre una eventual condena. En California, esta figura puede hacer que un acusado quede expuesto a una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte, aunque la aplicación de esta última enfrenta actualmente una moratoria en el estado.
Por ahora, Reiner mantiene su declaración de inocencia y permanece detenido mientras continúa el proceso judicial. Una audiencia previa al juicio está prevista para septiembre.