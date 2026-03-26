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Preocupa la salud de Rosalía: debió suspender un show por la mitad por un fuerte dolor de estómago

El LUX TOUR aterrizaba este 25 de marzo en la ciudad italiana, pero en plena presentación, la artista española informó que se encontraba indispuesta y que se veía obligada a cancelar.

De momento se desconoce si la artista volverá a Milán para completar el concierto.De momento se desconoce si la artista volverá a Milán para completar el concierto.
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Hay ocasiones en las que los artistas se ven obligados a cancelar conciertos, ya sea por seguridad, por causas ajenas al artista o por indisposición del músico. Y esta última fue la razón por la que Rosalía ha tendido que suspender su show en Milán.

Este 25 de marzo la artista llevaba su LUX TOUR al Unipol Forum de la ciudad italiana, y aunque los espectadores han asistido al pabellón con normalidad para disfrutar de la intérprete de La Perla en directo, y Rosalía había comenzado el espectáculo como es habitual.

Sin embargo, durante las siguientes canciones la artista se mostraba visiblemente cansada hasta que, tras un descanso, salió al escenario para dar la mala noticia a los presentes.

Intoxicación: la principal hipótesis

Todo apunta a una intoxicación alimentaria, como ella misma ha transmitido con mucho pesar: "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo. Perdonad".

De momento se desconoce si la artista volverá a Milán para completar el concierto que ha dejado a medias por cuestiones de salud.

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