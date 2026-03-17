Rosalía revoluciona el inicio del "Lux Tour" con un confesionario en pleno escenario

El WiZink Center de Madrid fue el epicentro de lo que muchos ya califican como el evento pop de la década. Rosalía dio inicio a su esperada gira "Lux Tour" con un despliegue visual que rompe radicalmente con la estética de su era anterior.
En el arranque de su gira mundial, la artista catalana dejó de lado el minimalismo para abrazar una estética barroca y mística, donde la interacción directa con sus fans marcó el momento más emotivo de la noche.
El WiZink Center de Madrid fue el epicentro de lo que muchos ya califican como el evento pop de la década. Rosalía dio inicio a su esperada gira "Lux Tour" con un despliegue visual que rompe radicalmente con la estética de su era anterior.
Bajo una atmósfera de "aquelarre" moderno, la artista presentó un espectáculo cargado de simbolismo religioso, luces celestiales y una narrativa que explora la redención y la luz.
Sin embargo, más allá de las coreografías milimétricas y los nuevos arreglos de sus éxitos, el elemento que se robó la conversación en redes sociales y entre los asistentes fue la instalación de un confesionario hiperrealista en el centro de la pasarela.
A mitad del concierto, las luces se tornaron carmesí y una estructura de madera tallada emergió desde el foso. Rosalía, luciendo un diseño de alta costura que recordaba a una mantilla moderna, se sentó tras la rejilla del confesionario para interpretar una versión acústica de una de sus nuevas baladas.
Este segmento no fue solo estético; la cantante invitó a tres seguidores seleccionados previamente a "confesarse" ante ella. El momento alcanzó su clímax emocional cuando una joven fan le agradeció entre lágrimas cómo su música la había ayudado en un proceso de duelo.
Rosalía, visiblemente conmovida, rompió la cuarta pared del dispositivo escénico para abrazar a la espectadora, transformando un show de estadio en un espacio de intimidad casi religiosa.
El resto del show mantuvo la vara alta. Desde la interpretación de "Perla", donde miles de esferas blancas descendieron del techo del pabellón, hasta el cierre con un despliegue de luces que simulaban una aurora boreal, el Lux Tour demuestra que Rosalía sigue a la vanguardia de la performance.
La crítica internacional ya destaca que este tour es una respuesta maximalista a la "Motomami World Tour". Si en 2022 la apuesta fue el vacío y las cámaras de TikTok, en 2026 la catalana apuesta por la opulencia, el contacto humano y el simbolismo sacro.
Con este primer concierto, Rosalía no solo confirma su estatus de superestrella global, sino que redefine lo que significa la "experiencia de fan". El confesionario de Madrid pasará a la historia como el lugar donde la diva se bajó del altar para escuchar a su pueblo.