La discusión entre Santiago Maratea y Josefina “la China” Ansa en PH: Podemos Hablar no terminó cuando Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación.
Andy Kusnetzoff explicó por qué frenó PH tras la pelea entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Sentí que se iba de código”
Después de una interrupción de 20 minutos, el conductor retomó la grabación y explicó frente a los invitados por qué había decidido detener el programa. Reconoció que el intercambio había tomado un tono agresivo, intentó encontrar una salida al conflicto y terminó haciendo una autocrítica sobre su desempeño.
Veinte minutos después, las cámaras volvieron a encenderse y el conductor tomó la palabra para explicar qué había sucedido durante la pausa y por qué consideró necesario detener el programa.
El momento quedó registrado en un fragmento que Telefe compartió en sus redes sociales y permitió conocer cómo continuó el intercambio después del enfrentamiento que había marcado la emisión del sábado.
Con Maratea y Ansa nuevamente frente a frente, Kusnetzoff explicó que había pedido el corte porque sintió que la conversación había llegado a un punto que excedía los límites del intercambio que buscaba promover el ciclo.
También contó que intentaron conversar fuera del espacio de grabación para encontrar una manera de continuar, aunque no consiguieron ponerse de acuerdo sobre cómo cerrar el episodio.
“Nos fuimos del lugar del programa y pedí cortar, es algo que casi nunca sucede. Fuimos a un lugar de la charla que sentí que era un poco agresivo, yo sentí que se iba de código. Tratamos de llegar a un arreglo y es un bajón haber llegado a esto”, explicó el conductor al retomar la grabación.
Por qué Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación de PH
La decisión de detener el programa llegó después de varios minutos de tensión entre el influencer y la periodista. Todo había comenzado durante el segmento de preguntas cruzadas, cuando Ansa le propuso a Maratea imaginar qué le reclamaría una persona que hubiera aportado dinero a alguna de sus colectas solidarias.
Todo había comenzado durante el segmento de preguntas cruzadas, cuando Ansa le propuso a Maratea imaginar qué le reclamaría una persona que hubiera aportado dinero a alguna de sus colectas solidarias.
El intercambio se complicó cuando la comunicadora mencionó la campaña destinada a construir un refugio para perros. Maratea interpretó que detrás de las preguntas había una acusación sobre el manejo de los fondos y cuestionó tanto la información que manejaba Ansa como la manera en que había investigado el tema.
La periodista intentó aclarar que no estaba acusándolo y que solamente buscaba que reflexionara sobre su trabajo. Sin embargo, el influencer insistió con sus cuestionamientos y llegó a decirle que no se hiciera la inocente. La situación terminó con Ansa angustiada y pidiéndole disculpas por haber insistido con la pregunta.
Fue entonces cuando Kusnetzoff decidió intervenir y propuso detener momentáneamente la grabación. La interrupción duró 20 minutos y, aunque permitió que los protagonistas conversaran fuera de cámara, el regreso al estudio mostró que las diferencias todavía no estaban resueltas.
Al explicar lo sucedido, el conductor señaló que quería que ambos pudieran expresar sus posiciones y que el programa no continuara como si nada hubiera ocurrido. Por eso propuso darles la posibilidad de cerrar el episodio con sus propias palabras.
“Es justo que los dos estemos de acuerdo con lo que sale al aire, no llegamos a un acuerdo y propongo, como desde el primer día de este programa, que podamos hablar. Me gustaría darle un cierre al tema y que cada uno pueda decir algo”, planteó.
La postura de Maratea y las disculpas de la China Ansa
Después de escuchar al conductor, Maratea dejó en claro que no quería limitar la conversación a una reconciliación con la periodista. Para él, resultaba más importante continuar hablando sobre la comunicación, el tratamiento de la información y las acusaciones que, según sostuvo, habían circulado sobre sus colectas.
El influencer defendió las iniciativas solidarias que encabezó y volvió a negar las sospechas sobre el destino del dinero. También aseguró que el refugio para animales mencionado durante la discusión estaba construido y que podía comprobarse visitando el lugar.
Ansa, por su parte, volvió a explicar que no había tenido intención de cuestionar su honestidad. Reconoció que su planteo no había resultado como esperaba y reiteró sus disculpas.
En ese momento, Kusnetzoff intervino para marcar que la periodista no debía cargar con todos los cuestionamientos que Maratea tenía hacia los medios de comunicación. “Tampoco es justo que ella pague ahora por un montón de exposición que vos tuviste”, le señaló.
El conductor también buscó poner en perspectiva la discusión y recordó que, como periodista, había formulado preguntas acertadas y otras que no habían sido buenas. Con ese argumento, defendió la posibilidad de equivocarse y la necesidad de hacerse responsable cuando eso ocurre.
Maratea insistió en que no consideraba necesario reconciliarse con Ansa porque no tenía un conflicto personal con ella. Sin embargo, sostuvo que una periodista debía hacerse cargo cuando formulaba una pregunta que consideraba equivocada.
Finalmente, Kusnetzoff decidió dar por terminado el intercambio y asumió su responsabilidad como conductor. La conversación continuó con los demás invitados y el programa pudo avanzar hacia el cierre.
Pero el episodio no terminó allí. Más adelante, durante el tradicional momento de la comida, el conductor volvió sobre lo ocurrido y realizó una autocrítica sobre su intervención. “No sé si estuve a la altura, no sé si hice lo que pude”, reconoció.
También explicó que le preocupaba cómo se habían sentido los participantes y que no quería pasar por alto lo sucedido. “Mi tarea como conductor es que todos estén bien. Siento que no sé si lo pude manejar”, admitió.