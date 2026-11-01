Polémica

Andy Kusnetzoff explicó por qué frenó PH tras la pelea entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Sentí que se iba de código”

Después de una interrupción de 20 minutos, el conductor retomó la grabación y explicó frente a los invitados por qué había decidido detener el programa. Reconoció que el intercambio había tomado un tono agresivo, intentó encontrar una salida al conflicto y terminó haciendo una autocrítica sobre su desempeño.