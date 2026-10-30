La grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, tuvo un momento de máxima tensión cuando Santiago Maratea y Josefina “La China” Ansa protagonizaron un fuerte cruce. La discusión se produjo durante una de las consignas del programa y obligó a detener momentáneamente el rodaje.
Escándalo en PH: la fuerte pelea entre Santiago Maratea y La China Ansa
Un intercambio sobre las colectas solidarias del influencer elevó la tensión durante la grabación del programa de Andy Kusnetzoff y obligó a interrumpir el rodaje.
El enfrentamiento comenzó cuando la periodista le hizo una serie de preguntas al influencer sobre las colectas solidarias que encabezó, entre ellas la campaña que realizó en 2023 para Independiente. Las consultas generaron incomodidad en Maratea, quien interpretó que las preguntas apuntaban a los cuestionamientos públicos que recibió por el manejo de los fondos.
La situación fue escalando hasta que Kusnetzoff decidió intervenir para intentar calmar los ánimos. Después de la grabación, los protagonistas hablaron sobre lo sucedido y ofrecieron sus respectivas versiones del episodio.
El origen del cruce
Maratea reconstruyó la discusión durante una entrevista en El diario de Mariana, por América TV. Según contó, el intercambio comenzó con una pregunta de Ansa sobre qué se reprocharía si hubiera sido una persona que aportó dinero a alguna de sus campañas.
El influencer respondió, pero aseguró que las repreguntas de la periodista le hicieron sentir que existía una intención detrás del cuestionario.
“Se repicó mal. Está el formato de este famoso careo. Te hacen una pregunta. Yo no llegué a preguntar. Arrancó la China. No me hizo una sola pregunta. Me hizo una, la respondí, me hizo otra, la respondí, me hizo otra y yo digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a algún lado’”, relató.
También explicó que las consultas incluyeron referencias a la colecta para un refugio de animales y a la campaña destinada al club de Avellaneda.
“Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa”, sostuvo, al explicar por qué reaccionó de esa manera.
Por su parte, Ansa rechazó que hubiera tenido intención de atacarlo. En declaraciones a Sálvese quien pueda, también por América TV, explicó que la pregunta formaba parte de la dinámica propuesta por el programa y que buscaba que Maratea reflexionara sobre sus propias acciones.
“Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él a él mismo”, aclaró.
La periodista agregó que, cuando el influencer le pidió ejemplos, mencionó la colecta para un refugio de animales. Según su interpretación, ese tema generó la reacción de Maratea.
“Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, consideró. Además, insistió en que no hubo una acusación de su parte.
La reacción de Andy
En medio de la discusión, Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir para intentar recuperar el clima de la grabación. Posteriormente, el conductor reconoció que el episodio lo sorprendió y que la tensión fue creciendo durante el intercambio.
“Se puso más a la defensiva y se fue un poco subiendo el tono dentro de una discusión. Se enrareció el clima”, contó al describir lo sucedido.
El conductor también definió aquella jornada como una experiencia poco habitual dentro del ciclo. “Fue el programa más extraño que hice de PH”, expresó.
Además, descartó que el enfrentamiento hubiera sido preparado por la producción para generar repercusión. Según explicó, consultó a los responsables del programa para saber si Ansa había recibido indicaciones específicas sobre las preguntas que debía hacerle al influencer.
Maratea, por su parte, reconoció que perdió la calma durante el intercambio. “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. Incluso contó que en medio de la discusión pensó en abandonar el estudio para salir a correr y despejarse.
Pese al momento incómodo, la grabación continuó y ambos pudieron recomponer el vínculo. El influencer aseguró que no pidió que eliminaran el episodio de la edición y contó que, después del cruce, se tomó una fotografía con la periodista.
“La China es divina, no pasó nada”, afirmó, al intentar relativizar el enfrentamiento.
La expectativa quedó puesta en la emisión televisiva del programa, donde se podrá observar cómo quedó registrado el intercambio entre los invitados y cuál fue la intervención del conductor durante uno de los momentos más tensos de la grabación.